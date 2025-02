U18-Wahl in Niedersachsen: SPD und Linke besonders beliebt Stand: 17.02.2025 15:48 Uhr Bei der U18-Bundestagswahl haben Jugendliche testweise in 117 Wahllokalen in Niedersachsen ihre Stimme abgegeben. Seit Montag stehen diese Wahlergebnisse fest. Besonders beliebt sind SPD und Linke.

In Niedersachsen haben sich nach Angaben des Deutschen Bundesjugendrings 5.176 Minderjährige an der Abstimmung beteiligt. Dabei schnitt die SPD mit 25,07 Prozent am besten ab - dicht gefolgt von der Linken mit 19,05 Prozent. Weniger beliebt bei den Jugendlichen sind CDU (14,67 Prozent), Grüne (13,62 Prozent) und AfD (12,73 Prozent). Noch schlechter schnitt die FDP ab - sie schaffte mit 2,93 Prozent nicht die Fünf-Prozent-Hürde. Auch alle anderen Parteien erhielten jeweils weniger als fünf Prozent.

Linke bundesweit stärkste Kraft bei den U18-Wahlen

Bundesweit wurden laut Bundesjugendring 166.443 Stimmen in 1.812 Wahllokalen abgegeben. Dabei hat die Linke mit 20,8 Prozent am besten abgeschnitten. Die SPD erhielt 17,9 Prozent. 15,7 Prozent erreichte die CDU - dicht gefolgt von der AfD mit 15,5 Prozent. Die Grünen kamen auf 12,5 Prozent. Die Wahlergebnisse sind nach Angaben des Landesjugendrings Niedersachsen nicht repräsentativ. Sie sollen aber einen Einblick in das Stimmungsbild junger Menschen geben.

Jugendliche für Politik begeistern

Die U18-Wahl ist eine Initiative des Deutschen Bundesjugendrings. Das Ziel sei es, möglichst viele Kinder und Jugendliche für die parlamentarische Demokratie zu begeistern und ihr Interesse an politischen Themen zu stärken. Bei der U18-Wahl wird nur über die Zweitstimme gewählt. Neben der U18-Wahl haben Jugendliche auch im Zuge der Juniorwahl die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Interesse an U18-Wahl steigt

In Niedersachsen ist das Interesse an dem Projekt laut Rebekka Reinhold vom Landesjugendring von Jahr zu Jahr gestiegen. Bei der Bundestagswahl 2021 habe es in Niedersachsen 91 Wahllokale gegeben. In diesem Jahr konnten Schülerinnen und Schüler vom 7. bis zum 14. Februar in 117 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Wahllokale wurden zum Beispiel in Jugendtreffs oder Schulen eingerichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bundestagswahl Die Linke