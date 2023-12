Start der Skisaison im Harz: Baustelle auf B4 behindert Verkehr Stand: 01.12.2023 11:28 Uhr Auf der Bundesstraße 4 im Harz behindert eine Baustelle den Verkehr. Da wegen des vielen Schnees erste Lifte öffnen, drohen am Wochenende deshalb Staus auf der Hauptverkehrsader in den Oberharz.

Zwischen Bad Harzburg und Torfhaus (Landkreis Goslar) wird auf einer Strecke von fünf Kilometern die Fahrbahndecke erneuert. Ab Marienteichbaude ist dann in beide Fahrtrichtungen nur eine Spur frei. Wenn sich dort auf glatter Straße ein Auto querstellt, gehe gar nichts mehr, sagte Holger Körber, Betreiber des Rodelliftes in Torfhaus dem NDR Niedersachsen. Er verstehe nicht, warum die Baustelle so spät im Jahr eingerichtet wurde.

Bauarbeiten verzögern sich

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, sollte die Fahrbahn eigentlich schon fertig sein. Doch im November ist es zu nass gewesen, um den neuen Asphalt zu gießen. Wenn es jetzt trocken bleibt, sollen die Arbeiten nächste Woche weitergehen, heißt es. Die Touristiker hoffen, dass die B4 bei Torfhaus bis Weihnachten wieder vierspurig ist. Die Polizei appelliert an Autofahrerinnen und Autofahrer, sich am Wochenende auch andere Wege in den Oberharz zu suchen.

