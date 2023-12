Erstes Wintersport-Wochenende im Harz mit Schnee - und ohne Stau Stand: 03.12.2023 18:29 Uhr Der frühe Wintereinbruch hat es möglich gemacht: Der Harz hat sein erstes Wintersport-Wochenende hinter sich. Die Bedingungen waren gut, der Andrang hielt sich in Grenzen. Staus gab es keine.

Die Liftbetreiber im Harz sind nach Informationen von NDR Niedersachsen im Großen und Ganzen zufrieden. Die Schneeverhältnisse im Skigebiet am Matthias-Schmidt-Berg in St Andreasberg seien gut gewesen, sagte Karsten Otto von der Alberti-Lift GmbH. Er freut sich über 25 Zentimeter Schnee und darüber, dass die Saison dieses Jahr schon so früh startet. Auch die Besucher seien zufrieden gewesen, so Otto. Dass es am Wochenende nicht den großen Ansturm gab, überrascht ihn nicht. Die Leute seien noch mit Weihnachtsmarkt und 1. Advent beschäftigt gewesen. Die Wintersportsaison starte erst mit dem Beginn der Weihnachtsferien so richtig.

Fließender Verkehr trotz Baustelle

Am Wurmberg war am Wochenende der Hexenlift geöffnet, auch die Rodelpiste wurde genutzt. Dort waren sogar 40 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen. Die Kabinenseilbahn dort wird derzeit gewartet und bleibt bis voraussichtlich Mitte Dezember noch geschlossen. Größere Probleme bei der An-und Abreise gab es am Wochenende laut Polizei Goslar nicht. Auch nicht in der Baustelle auf der B4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus rollte der Verkehr.

VIDEO: Neuschnee im Harz: Früher Start in die Skisaison (29.11.2023 ) (3 Min)

Hier ist im Harz Rodeln möglich:

"Großmutterrodelbahn" / Schierke

Rodelbahn am Parkhaus am Winterbergtor / Schierke

Rodelbahn "Brockenblick" mit Rodellift / Torfhaus

Rodelbahn mit Rodellift an der Rathauswiese/Braunlage

Rodelbahn mit Rodellift "Hasental"/ Braunlage-Hohegeiß

Rodelhang am Gretchenkopf/Braunlage-Hohegeiß

Sonnenberger Rodelschneise / Sonnenberg

Diese Loipen im Harz sind für Langlauf gespurt:

Rundkurs "Großes Torfhaus Moor" (Loipennetz Torfhaus)

Rundkurs Schneewittchen-Klippen / Sankt Andreasberg

Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe / Sankt Andreasberg

Rundkurs Waage/ Sankt Andreasberg

Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg /Altenau

Verbindungsloipe Von-Langen-Straße - Hasselkopfloipen / Braunlage

Achtermann-Loipe / Braunlage

Beleuchtete Skatingloipe / Braunlage

Bodebruchloipe / Oderbrück

Braunlager Loipe

Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (Loipennetz Torfhaus)

Königsbergloipe / Schierke

Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück

Skatingloipe / Schierke

Übungsloipe / Hahnenklee

Übungsloipe / Tanne

Verbindung Oderbrück-Rundkurs Achtermann

Wiesenloipe / Tanne

Winterbergloipe (kleine Schleife) / Schierke

Insgesamt können rund 150 Kilometer gespurt werden

Für Skilangläufer präpariert der Nationalpark den Angaben zufolge bei ausreichender Schneelage rund 150 Kilometer Loipen in den Höhenlagen von 350 bis 930 Metern. Hinzu kommen rund 50 Kilometer ungespurte Skiwanderwege, die die Loipensysteme miteinander verbinden und auch weitere Waldbereiche erschließen. Weitere Informationen zum Wintersport im Harz gibt es auch auf der Internetseite des Tourismusverbandes im Harz.

