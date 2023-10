Die bereits beschlossene und beauftragte Sanierung und Verbreiterung eines sechs Kilometer langen Teilstücks der K8 zwischen Bellahn und Sallahn musste vom Landkreis Lüchow-Dannenberg im Oktober 2022 gestoppt werden. Ein Umweltverband war gerichtlich gegen Planungsfehler vorgegangen. Der Versuch eines außergerichtlichen Vergleichs scheiterte. Der Steuerzahlerbund hat berechnet, dass 223.000 Euro verloren sind. Außerdem drohen Regressforderungen des Auftragnehmers in Höhe von bis zu 375.000 Euro. Die Autofahrer müssen sich laut Steuerzahlerbund nun mit Ausbesserungsarbeiten begnügen.

Eine von der der Stadt Winsen (Landkreis Harburg) mit EU-Geldern im Dezember 2021 eingerichtete Citybuslinie wurde kaum genutzt. Bereits im September 2022 wurde das Angebot wieder eingestellt. Wie der Steuerzahlerbund schreibt, lag das wohl am "mangelnden Interesse" der Fahrgäste, was nicht überrasche: Der Bus überbrückte in Winsen eine Strecke von maximal einem Kilometer. Im Schnitt nutzten das Angebot 2,5 Fahrgäste pro Fahrt. Kostenpunkt: fast 120.000 Euro.