Regen und Hochwasser: Hohe Verluste bei Grünkohlernte Stand: 13.02.2024 11:06 Uhr Durch den andauernden Regen ist die Grünkohlernte in Niedersachsen diese Saison deutlich schlechter ausgefallen als üblich. Auch um den Spargel machen sich die Anbauer wegen der Nässe Sorgen.

Das Angebot an Grünkohl ist deutlich reduziert, wie der Gemüsebauberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Erich Klug, mitteilte. Durch die extremen Wetterverhältnisse in den vergangenen Monaten mit Regen und Sturm hätten viele Pflanzen gelbe und braune Stellen davongetragen. Laut Klug ist der Putzaufwand daher erheblich. Und da viele Ackerflächen noch überflutet seien, könnten sie zudem nicht mit Landmaschinen befahren werden, um den Grünkohl zu ernten.

30 Prozent weniger Grünkohlernte

Arnd Eyting ist Grünkohlbauer aus Wiefelstede (Landkreis Ammerland) und will noch bis Gründonnerstag ernten - so wie es traditionell üblich ist. "Aber es ist nicht mehr viel Ertrag drin", sagte er. Landwirt Gottfried Gerken aus Vechta konnte nach eigenen Angaben wegen der Überschwemmungen wochenlang nicht mit dem Trecker auf seine Felder fahren. Beide Bauern haben eigenen Angaben zufolge in dieser Saison 30 Prozent weniger Grünkohl geerntet als sonst. Durch den hohen Aufwand lohnt sich die Ernte für viele Bauern nicht mehr, wie der Berater der Landwirtschaftskammer sagte.

Grünkohl-Händler: "Angespannte Marktsituation"

Die schlechte Qualität der Grünkohlpflanzen wirkt sich nach Angaben des Obst- und Gemüsehändlers Elo-Frost auch auf die Weiterverarbeitung aus: Dem Unternehmen aus Vechta fehlen nach eigenen Angaben 20 bis 30 Prozent der Ware. Die Marktsituation sei "angespannt", sagte Geschäftsführer Henrik Witte. 2022/2023 wurden laut des Statistischen Bundesamts mehr als 6.350 Tonnen Grünkohl in Niedersachsen geerntet. Für die aktuelle Saison liegen noch keine Daten vor. Die Grünkohlsaison hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres begonnen und kann laut der Landwirtschaftskammer bei gutem Wetter bis Ende Februar andauern.

Sorge auch um Spargelernte

Die anhaltenden Niederschläge bereiten auch den Spargelbauern Sorge. In Burgwedel in der Region Hannover stehen etwa die Felder von Spargelbauer Jörg Heuer unter Wasser. Er rechnet damit, dass sich seine Spargelernte verzögern könnte, sagte er dem NDR Niedersachsen. Nils Kraushaar, Berater für Spargelanbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, geht hingegen nicht davon aus, dass es drastische Ernteausfälle beim Spargel geben wird. Die Spargelpflanzen befänden sich derzeit noch in Winterruhe, sagte er dem NDR Niedersachsen. In den kommenden Wochen müsse das Wasser jedoch ablaufen, damit die Pflanzen nicht eingehen.

