Oldenburg Grünkohlessen: Pistorius ist neuer Kohlkönig Stand: 13.02.2024 17:26 Uhr Das "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" ist eine jahrzehntealte Tradition. Diesmal war Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) als Ehrengast geladen. Er ist nun der neue Grünkohlkönig.

Somit hat Pistorius das Amt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) übernommen. Das hat das sogenannte Kurfürstenkollegium am Abend der Veranstaltung entschieden. Das Grünkohlessen gilt als Politpromi-Treff: In den vergangenen Jahren traten unter anderem Angela Merkel (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Frank-Walter Steinmeier (SPD) die symbolische Regentschaft an. Jedes Jahr lädt die Stadt Oldenburg in die niedersächsische Landesvertretung in Berlin ein. Sie nutzt den Abend zur Kontaktpflege.

Gästeliste zum 65. Grünkohlessen

Zum 65. "Gröönkohl-Äten" hatten 280 Gäste zugesagt, unter ihnen einige bekannte Namen. Neben Lindner und Pistorius als Ehrengast hatten sich etwa Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Berlins ehemalige Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie mehrere Ministerinnen und Minister aus dem niedersächsischen Landeskabinett angemeldet.

Fast 500 Kilo Essen kommen auf den Tisch

Auf dem Speiseplan standen 200 Kilogramm Grünkohl, 60 Kilogramm Fleischpinkel, 95 Kilogramm Kasseler-Kotelett ohne Knochen, 50 Kilogramm Kochmettwurst sowie 38 Kilogramm geräucherter Speck. Aber: Nach der Premiere im vergangenen Jahr sollte auch in diesem Jahr eine vegane Alternative serviert werden.

Grünkohl-Tradition seit fast 70 Jahren

Das Festmahl veranstaltet Oldenburg seit 1956 jährlich. Unter anderem traten in der Vergangenheit auch die frühen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl (CDU) die Grünkohl-Regentschaft an. In all den Jahren musste das Grünkohlessen nur viermal abgesagt werden: 1962 wegen der Hochwasserkatastrophe, während des Golf-Kriegs 1991 und wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022.

