NDR Umfrage: CDU in Niedersachsen mit klarem Vorsprung Stand: 08.11.2024 05:55 Uhr Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, läge die CDU deutlich vorne. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen. Die SPD wäre zweitstärkste Kraft. Die AfD käme auf Platz drei.

von Hilke Janssen

In der Umfrage vergrößert die CDU ihren Abstand zur SPD. Die CDU kommt auf 32 Prozent der Stimmen. Das entspricht einem Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zur NDR Umfrage vor einem Jahr. Die SPD verliert leicht, von 26 auf jetzt 25 Prozent. Die AfD wird mit 15 Prozent drittstärkste Partei, verliert aber drei Punkte. Auch die Grünen müssen leichte Verluste hinnehmen, von 13 auf 12 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreicht vier Prozent und wäre nicht im Landtag vertreten. Auch die FDP würde nicht ins Parlament einziehen. Laut NiedersachsenTREND läge sie bei 3 Prozent. Allerdings sind solche geringen Prozentzahlen mit Unsicherheit behaftet. Die Meinungsforscher gruppieren die Liberalen deshalb in den Block "Andere".

Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre ...

Groko oder Schwarz-Grün wären möglich

Laut der Umfrage wäre eine Große Koalition unter Führung der CDU möglich. Auch CDU und Grüne hätten gemeinsam eine Mehrheit. Rechnerisch möglich wären ebenfalls Bündnisse mit der AfD. Allerdings schließen CDU, SPD und Grüne eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Für eine rot-grüne Landesregierung gäbe es laut Umfrage keine Mehrheit mehr.

Land sollte Werksschließungen bei VW verhindern

Eine deutliche Mehrheit der Befragten erwartet von der Landesregierung, dass sie die möglichen Werksschließungen bei Volkswagen verhindert. 69 Prozent der Befragten äußerten sich entsprechend. 22 Prozent sind dagegen der Meinung, dass das Land eher den Sparkurs des VW-Vorstands unterstützen sollte. Ebenfalls eine Mehrheit der Befragten, nämlich 62 Prozent, halten es für zumutbar, dass VW-Mitarbeiter Gehaltskürzungen hinnehmen, um das Unternehmen zu stützen.

Niedersachsen blicken beunruhigt auf aktuelle Lage

Die Umfrage zeigt: Die Stimmung im Land hat sich insgesamt verschlechtert. 65 Prozent der Befragten bezeichnen die wirtschaftliche Lage im Land als "schlecht" oder "weniger gut". Das sind deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Eine große Mehrheit ist außerdem verunsichert: 71 Prozent geben an, dass die aktuellen Verhältnisse eher Anlass zur Beunruhigung geben. Nur 23 Prozent sind zuversichtlich eingestellt.

Wirtschaft ist die drängendste Herausforderung

Das wichtigste Problem, das die Politik angehen sollte, ist laut NDR Umfrage die Wirtschaft. Das sagen 29 Prozent der Befragten; ein Plus von 12 Prozentpunkten. Dagegen wird das Thema Zuwanderung im Vergleich zum Vorjahr als weniger relevant eingestuft. 27 Prozent der Befragten finden, dass das Thema Zuwanderung dringend gelöst werden müsste, im Vorjahr waren es noch 47 Prozent. Mit 20 Prozent wird auch das Thema Schule und Bildung als eines der wichtigsten Probleme in Niedersachsen gesehen.

Infratest dimap hat vom 31. Oktober bis 6. November 2024 insgesamt 1.159 wahlberechtigte Personen in Niedersachsen per Telefon und online befragt. Der Großteil der Befragung war damit vor dem Ende der Berliner Ampel-Koalition am Abend abgeschlossen. Der NiedersachsenTREND ist deshalb davon unbeeinflusst.

