Aus für drei deutsche VW-Werke? Betriebsrat droht mit Eskalation Stand: 29.10.2024 10:00 Uhr Der Streit um den Sparkurs beim Autobauer VW droht zu eskalieren. Nach Angaben des Betriebsrats stehen mindestens drei Werke in Deutschland auf der Kippe. Der Betriebsrat droht mit massiven Konsequenzen.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo warf dem VW-Management bei einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg am Montag vor, die Standorte in Deutschland auszuhungern. "Der Vorstand steht gegen uns", so Cavallo zu den Beschäftigten. Er spiele massiv mit dem Risiko der Eskalation. "Und damit meine ich, dass wir die Gespräche abbrechen und machen, was eine Belegschaft machen muss, wenn sie um ihre Existenz fürchtet", so Cavallo. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte VW auf, Arbeitsplätze zu erhalten.

Videos 9 Min VW will laut Betriebsrat drei Werke in Deutschland schließen Als besonders gefährdet gilt der Standort Osnabrück, insgesamt könnten Zehntausende ihre Arbeit verlieren. Ein Überblick. 9 Min

Betriebsrat: "Vorstand will drei VW-Standorte dichtmachen"

Nach Angaben des Betriebsrats will Volkswagen mindestens drei Werke in Deutschland schließen. Über diese Pläne hatte Betriebsratschefin Cavallo die Belegschaft in Wolfsburg am Montag informiert. Zudem sollen zehntausende Stellen gestrichen werden. Noch unklar ist, welche VW-Standorte es treffen soll. Als gefährdet gilt beispielsweise das Werk in Osnabrück, nachdem es kürzlich einen erhofften Folgeauftrag von Porsche verloren hatte. Landesweit kamen zu den Infoveranstaltungen an vier unterschiedlichen Orten am Montag rund 25.000 Beschäftigte.

Beschäftigten drohen Lohnkürzungen

Die verbleibenden Standorte sollen nach Angaben von Cavallo schrumpfen. "Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher", sagte die Betriebsratschefin. Ganze Abteilungen sollen demnach geschlossen oder ins Ausland verlagert werden. Die Outsourcing-Pläne sollen angelernte ebenso wie akademische Tätigkeiten betreffen. Für die Beschäftigten fordert das VW-Management laut Betriebsrat dauerhafte Lohnkürzungen von zehn Prozent und Nullrunden in den kommenden zwei Jahren - auch Zulagen und Boni sollen wegfallen. Damit könnten den Werksbeschäftigten Entgelteinbußen von bis zu 18 Prozent bevorstehen.

Volkswagen: "Die Lage ist ernst"

Der Volkswagen-Konzern bestätigte die Angaben bisher nicht. Schriftlich teilte das Unternehmen mit, man halte an dem Grundsatz fest, die Diskussion um die Zukunft der Volkswagen AG zuerst intern mit den Verhandlungspartnern zu führen. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen rund um die vertraulichen Gespräche", hieß es. Der Konzern stehe an einem "entscheidenden Punkt seiner Unternehmensgeschichte". Die Lage sei "ernst".

AUDIO: Kommentar zu VW: "Der Kanzler muss die Hilferufe ernst nehmen" (3 Min) Kommentar zu VW: "Der Kanzler muss die Hilferufe ernst nehmen" (3 Min)

IG Metall spricht von "Kahlschlagfantasien"

IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger bezeichnete die möglichen Werkschließungen als "tiefen Stich in das Herz der hart arbeitenden VW-Belegschaft". Die "Rabiatpläne des Vorstandes" seien nicht hinnehmbar. Anstelle der "Kahlschlagfantasien von Volkswagen und seinem Vorstand" erwarte er "tragfähige Zukunftskonzepte" am Verhandlungstisch.

Videos 1 Min VW-Mitarbeitende zu Konzern-Plänen: "Die Angst lähmt" Die Verunsicherung und Enttäuschung seitens der Belegschaft sei groß. Der Betriebsrat hat mitgeteilt, dass VW mehrere Werke schließen will. 1 Min

Zweite Tarifrunde am Mittwoch

Volkswagen und Gewerkschaft kommen in Wolfsburg in dieser Woche zu ihrer zweiten Tarifrunde zusammen. In Deutschland beschäftigt der Autobauer etwa 120.000 Menschen und hat derzeit zehn Werke, davon sechs in Niedersachsen, drei in Sachsen und eins in Hessen. Die VW-Konzernspitze hatte hinsichtlich der Kernmarke Anfang September verkündet, dass Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen seien.

