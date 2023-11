NDR Umfrage: Rot-Grün verliert Mehrheit in Niedersachsen Stand: 14.11.2023 06:00 Uhr Ein Jahr nach der Landtagswahl hat sich die politische Stimmung in Niedersachsen deutlich verändert. Ministerpräsident Weil und sein rot-grünes Bündnis könnten nicht weiterregieren. Stärkste Kraft wäre die CDU. Deutlich zugelegt hat die AfD.

Die Ergebnisse der Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des NDR dürften nicht für gute Stimmung sorgen bei der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen. Sowohl SPD als auch Grüne haben an Zustimmung verloren. So landen die Sozialdemokraten nur noch bei 26 Prozent der Stimmen, das ist ein Minus von gut 7 Prozentpunkten. Die Grünen verlieren leicht - von 14,5 geht es abwärts auf 13 Prozent der Stimmen. Die AfD dagegen hat kräftig zugelegt. Konnte die Partei bislang in Niedersachsen nicht so recht punkten, legt sie in der Umfrage deutlich zu: von 11 auf 18 Prozent. Die FDP würde mit 5 Prozent wieder in den Landtag einziehen.

Würde kommenden Sonntag gewählt, dann wäre Rot-Grün in Niedersachsen Vergangenheit. Mehr noch: Weder für eine rot-grüne Regierung noch für eine Ampel gäbe es eine Mehrheit. Möglich wären stattdessen eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP - wenn die FDP, laut Umfrage bei 5 Prozent, tatsächlich in den Landtag einziehen würde. Denkbar wäre auch eine CDU-geführte Große Koalition mit der SPD. Eine Koalition aus CDU und AfD wäre rechnerisch ebenfalls knapp möglich. Allerdings hat die CDU eine solche Konstellation bislang kategorisch ausgeschlossen.

Mehrheit weiterhin zufrieden mit der der Arbeit von Ministerpräsident Weil

Es gehört immer wieder zu den großen Rätseln von Umfragen: Die Zustimmung für die SPD ist laut Infratest dimap deutlich gesunken. Aber dem SPD-Parteichef und Ministerpräsidenten Stephan Weil wird von 60 Prozent der Befragten eine gute Arbeit bescheinigt. Da ist für seinen Kontrahenten, CDU-Oppositionsführer Sebastian Lechner, noch deutlich Luft nach oben: Mit seiner Arbeit sind lediglich 12 Prozent der Befragten zufrieden. Etwas besser sieht es aus für die stellvertretende Ministerpräsidentin von den Grünen, Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Mit ihrer Arbeit sind 15 Prozent zufrieden. Während sich die AfD in Niedersachsen laut Umfrage auf einem Höhenflug befindet, sind mit der Arbeit von AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes nur 6 Prozent zufrieden.

Flüchtlingspolitik, Bildung und Wirtschaft sind die wichtigsten Themen

Bei der Frage nach den wichtigsten politischen Problemen in Niedersachsen hat es eine deutliche Verschiebung gegeben. 80 Prozent der Befragten fordern eine Wende in der Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen zu uns kommen. Das sah im vergangenen Jahr noch ganz anders aus: Damals sorgten sich die Menschen vor allem um hohe Energiepreise.

Beim Umgang mit dem Wolf hat sich fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) dafür ausgesprochen, dass einzelne Wölfe, die Nutztiere angreifen, gejagt werden dürfen. Ein Viertel der Niedersachsen ist laut Umfrage dafür, dass Wölfe generell gejagt werden dürfen. 23 Prozent sprechen sich dagegen aus.

Infratest dimap befragte vom 6. bis 11. November insgesamt 1.178 wahlberechtigte Personen in Niedersachsen per Telefon und online.

