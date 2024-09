CDU will mit "Niedersachsenplan" raus aus der Opposition Stand: 28.09.2024 14:59 Uhr Die CDU will mit einem "Niedersachsenplan" bei der nächsten Landtagswahl die stärkste Fraktion im Landtag werden. Das Strategiepapier soll Grundlage eines Regierungsprogramms werden.

"Damit zeigen wir, dass wir unseren Führungsanspruch mit klaren inhaltlichen Vorschlägen untermauern", sagte der CDU-Landesvorsitzende Sebastian Lechner bei der Vorstellung des Strategiepapierts in Bad Nenndorf. Lechner sprach bei der Veranstaltung von einer langfristigen Strategie, wie eine mögliche Regierungsverantwortung entstehen soll. Man wolle mit dem "Niedersachsenplan" die Grundlage dafür legen, dass die Menschen wieder an das Land glauben, so Lechner.

"Niedersachsen bleibt unter seinen Möglichkeiten"

"Niedersachsen bleibt weit unter seinen Möglichkeiten", sagte Lechner laut einer Mitteilung der Partei. Das Land könne sich an die Spitze der Bundesländer setzen, aber die derzeitige Landesregierung sei der Chancentod Niedersachsens. Den Auftakt vom Samstag bezeichnete die CDU als Startschuss für einen intensiven Arbeitsprozess, der das Fundament für die künftige Ausrichtung des Landes bilden solle. Der nächste Landtag wird in Niedersachsen regulär im Herbst 2027 gewählt. Voraussichtlich geht die CDU dann mit Fraktions- und Landeschef Lechner ins Rennen um die Staatskanzlei.

