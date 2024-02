Niedersachsen: Tausende gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße Stand: 03.02.2024 18:34 Uhr In ganz Niedersachsen haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die landesweit größte Kundgebung fand in Hannover statt. Am Sonntag sind weitere Demos geplant.

In Hannover folgten nach Polizeiangaben am Samstag statt der angemeldeten 2.000 bis zu 7.000 Menschen dem Aufruf des Bündnisses "Bunt statt Braun". Die Veranstalter sprachen sogar von 10.000 Menschen. Unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" bildeten sie eine Menschenkette um den Landtag. Mit der Menschenkette unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ähnliche Aktion, die sich zeitgleich rund um den Bundestag in Berlin abspielte.

Kundgebungen auch in Georgsmarienhütte und Wolfenbüttel

In Georgsmarienhütte bei Osnabrück versammelten sich am Samstag laut Polizei rund 2.500 Menschen vor dem Rathaus. In Wolfenbüttel nahmen der Polizei zufolge 2.400 Menschen an einer Kundgebung teil, in Brake zählte die Polizei etwa 800. Zu einer Kundgebung in Gifhorn versammelten sich laut Polizei rund 1.700 Menschen, in Leer waren es ebenfalls nach Polizeiangaben um die 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Demonstriert wurde am Samstag darüber hinaus auch in Stade, Edemissen und Seesen. Die Kundgebungen verliefen den Angaben zufolge friedlich. Am Sonntag sind weitere Proteste geplant, dann unter anderem in Bremen, Edewecht, Walsrode und Winsen an der Luhe.

AUDIO: Thierse: "AfD zu wählen gefährdet den eigenen Wohlstand" (8 Min) Thierse: "AfD zu wählen gefährdet den eigenen Wohlstand" (8 Min)

Geplante Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen

Die folgende Liste gibt eine Übersicht über geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Bremen: Für Sonntag, 4. Februar, ruft das "Bremer Bündnis gegen Rechts" zur Demonstration auf dem Leibnizplatz auf. Am Domshof ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Edewecht: Das "Bunte Bündnis & Gemeinsam für's Ammerland" veranstalten am Sonntag, 04.02.2024 ab 15 Uhr, eine Kundgebung für Solidarität und Menschlichkeit vor dem Rathaus Edewecht. Ab 16 Uhr ist ein Demonstrationszug durch den Ortskern geplant.

Einbeck: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bündnis "Einbeck ist bunt" veranstalten am Samstag, 10. Februar, um 14 Uhr eine Kundgebung am Bahnhof Einbeck-Mitte.

Hameln: Am Samstag, 10. Februar, findet ab 11 Uhr eine Demo unter dem Motto "Laut gegen Rechts" statt. Treffpunkt ist in der Hochzeitshausstraße.

Hann. Münden : Für Samstag, 10. Februar, ruft das "Hann. Mündener Bündnis gegen Rechts" zur Demonstration auf. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Rathausplatz.

Walsrode: Am Sonntag, 4. Februar 2024, findet in Walsrode von 14 bis 17.00 Uhr eine Demonstration mit dem Titel "Walsrode gegen Rechts! – Für Demokratie und Menschenrechte!" statt. Start ist auf dem Parkplatz der Felix Nussbaum Schule, nach einem Demonstrationsumzug durch die Innenstadt ist am Kirchplatz die Abschlussveranstaltung.

Karte: Hier sind Demos gegen Rechtsextremismus geplant

Mehr als 100 Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen

Bereits in den vergangenen Wochen haben zahlreiche Menschen in vielen Orten Niedersachsens gegen Rechtsextremismus demonstriert. Insgesamt habe es im Zeitraum zwischen dem 15. und dem 28. Januar rund 100 Kundgebungen in Niedersachsen gegeben, teilte das Innenministerium in Hannover am Mittwoch mit. "Von der Nordseeküste bis zum Teutoburger Wald, von der niederländischen Grenze bis zum Harz: Überall in Niedersachsen stehen Menschen auf und gehen für den Erhalt unserer Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Das ist ein starkes und deutlich sichtbares Zeichen für all diejenigen, die unsere Demokratie unterwandern wollen und Hass und Hetze verbreiten."

25.000 Menschen bei Kundgebung in Osnabrück

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem einige AfD- und CDU-Politiker teilgenommen hatten. In Hannover hatten sich am 20. Januar rund 35.000 Menschen sich an einer Kundgebung beteiligt. Am 27. Januar versammelten sich in Osnabrück laut Polizei etwa 25.000 Menschen bei einer Kundgebung - laut Innenministerium wurden zunächst 10.000 Menschen erwartet. Dort sprach auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen, denn die Würde des Menschen ist unantastbar", sagte der gebürtige Osnabrücker.

VIDEO: Pistorius: "Demokratie braucht unser Engagement und Herzblut" (2 Min)

"Tag des Gedenkens" mit vielen Aktionen

Viele Veranstaltungen waren am vergangenen Wochenende Teil der Aktionen am "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". Der Tag erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 79 Jahren. In Hannover kamen rund 1.800 Menschen zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus. Zwei 25-Jährige störten dort die Veranstaltung mit pro-palästinensischen Zwischenrufen. Sie wurden dann laut Polizei von mehreren Teilnehmenden angegriffen, einer der Männer wurde dabei leicht verletzt. Die Angreifer entkamen den Angaben zufolge unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

VIDEO: Kommentar: "Die politische Mitte will keine populistische Politik" (2 Min)

Behrens: Kampf gegen Rechtsextremismus ist Gesellschaftsaufgabe

In Hannover hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Kundgebung am 20. Januar dazu aufgerufen, "klare Kante" gegen Rechtsextremismus zu zeigen. Das gelte auch bei der Arbeit und in der Familie. Innenministerin Behrens hatte am Rande einer Demonstration in Buxtehude (Landkreis Stade) am 20. Januar dem NDR Niedersachsen gesagt, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eine Gesellschaftsaufgabe sei. Hannovers Landesbischof Ralf Meister hatte in seiner Rede hervorgehoben, dass die Demokratie viel verlange. So gebe es Menschen, die diese Staatsform missbrauchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus AfD