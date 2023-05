Neues Konzept: Wo Geflüchtete künftig Obhut finden sollen Stand: 09.05.2023 06:24 Uhr Niedersachsen hat ein neues Konzept für die Erstaufnahme, wo die Menschen zunächst registriert werden und Asylanträge stellen, bevor sie in die Kommunen verteilt werden. Es sollen im Land verteilt Zentren für bis zu 500 Geflüchtete entstehen.

An zwei Orten wird es losgehen: In den nächsten Wochen werden die ersten Menschen in eine leerstehende Kurklinik in Bad Sachsa und in ein ehemaliges Feriendorf in Wangerland einziehen. Auch in Cuxhaven ist für 2024 ein solcher Erstaufnahme-Standort geplant, weitere sind im Gespräch. Das Ziel: kleinere Unterkünfte für bis zu 500 Menschen. Sehr große Heime wie in Bad Fallingbostel, wo zwischenzeitlich mehr als 5.000 Menschen untergebracht waren, soll es nicht mehr geben.

Zahl der Asylanträge 2023 gestiegen In Niedersachsen wurden im 1. Quartal 2023 9.167 Asylanträge gestellt. Im gleichen Zeitraum 2022 waren es 5.414 Anträge. Dies bedeutet einen Anstieg von 69,32 Prozent in Niedersachsen. Die meisten Asylbewerber kommen aus Syrien, der Türkei und Afghanistan.

Bad Sachsa: 15 Prozent der Stadtbevölkerung wären Geflüchtete

Für die Gemeinden kann das allerdings einen enormen Zuwachs im Ort bedeuten. In Bad Sachsa etwa rechnet Bürgermeister Daniel Quade (FDP) vor, dass damit der Anteil von Geflüchteten an der Stadtbevölkerung 15 Prozent ausmachen würde.

Auch Menschen mit Handicap in Bad Sachsa erwartet

Zwar wird die örtliche Infrastruktur eher wenig belastet, weil in den Unterkünften Verpflegung, ärztliche Versorgung und Kinderunterbringung gewährleistet werden soll. Aber in Bad Sachsa gab es Vorbehalte, wer da kommen könnte. Es werden Frauen, Kinder und Menschen mit Handicap sein, weil die Klinik behindertengerecht ist. In Wangerland dagegen werden es auch allein reisende Männer sein.

Landesweite Verteilung der verschiedenen Herkunftsländer

Das Land plant auch eine Mischung von Lebensalter und Herkunftsländern, so gut wie möglich. "Damit wollen wir eine faire Verteilung im Land erreichen", sagte eine Sprecherin des Innenministeriums dem NDR in Niedersachsen. "Es geht darum, dass verschiedene Regionen gemeinsam die Verantwortung tragen, Menschen Schutz zu bieten." Außerdem könnte so die Suche nach Fachkräften vor Ort einfacher werden.

CDU-Fraktion: Quote nicht von Einwohnerzahl abhängig machen

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion begrüßt die Idee grundsätzlich. "Wir müssen weg von den sehr großen Unterkünften", sagte André Bock dem NDR in Niedersachsen mit Blick auf die Landesaufnahmebehörden. Er fordert aber auch ein Umdenken, wenn es um das darauffolgende Verteilen von Flüchtlingen in die Kommunen geht: "Die Quote orientiert sich bisher zu sehr an der Einwohnerzahl. Das muss sich ändern, es müssen auch andere Faktoren eine Rolle spielen." In seinem Heimatkreis Harburg im Speckgürtel von Hamburg gebe es kaum bezahlbaren Wohnraum, in dem Geflüchtete untergebracht werden könnten.

