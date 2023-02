Stand: 13.02.2023 11:33 Uhr Grenzdurchgangslager Friedland bekommt neue Außenstelle

Für das Grenzdurchgangslager Friedland entsteht im Südharz eine Außenstelle für 500 Geflüchtete. Dazu wird die frühere Paracelus-Klinik in Bad Sachsa umgebaut. Die Außenstelle solle im kommenden Quartal bezugsfertig sein, sagte Hannah Hintze, die Sprecherin der Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen, am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die ehemalige Reha-Klinik bietet laut Hintze Platz für rund 400 Geflüchtete. Weitere 100 Plätze sollen in einem Nachbargebäude entstehen. In der Außenstelle können laut Landesaufnahmebehörde grundsätzlich Personen aller Nationalitäten untergebracht werden. Voraussichtlich würden in Sachsa aber keine oder nur wenige geflüchtete Ukrainerinnen und Ukraine aufgenommen, da diese einen Sonderstatus haben und ihren Wohnsitz frei wählen können.

