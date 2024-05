1. Mai in Hannover: Tausende bei zentraler Kundgebung Stand: 01.05.2024 12:02 Uhr Hannover ist in diesem Jahr Schauplatz der bundesweiten Zentral-Kundgebung des DGB zum 1. Mai. Tausende Menschen haben sich versammelt. Niedersachsens Ministerpräsident äußerte vorab Unverständnis für die "Tarifflucht von Unternehmen".

"Das ist in Zeiten von Fachkräftemangel und enormer Arbeitsverdichtung kurzsichtig und schadet uns allen", unterstrich Stephan Weil (SPD), der heute in Wolfsburg spricht. Weil sagte mit Blick auf den Tag der Arbeit, dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg könne es nur mit guten Arbeitsbedingungen geben. Er machte auf das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes aufmerksam: "Das Grundgesetz garantiert auch die Bildung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden" und lege damit die Basis für die Tarifautonomie. Niedersachsens Arbeitsminister Andreas Philippi (SPD) warb am Internationalen Tag der Arbeit für auskömmliche, faire Löhne und eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsleben. "Gute Arbeit soll vor Altersarmut schützen, sie muss sicher sein und sie ist im besten Fall tarifgebunden."

1. Mai 2024: Zentrale Veranstaltung in Hannover

Unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit" finden 2024 in ganz Deutschland Demonstrationen und Kundgebungen statt. Jedes Jahr ruft der DGB zu einer zentralen Kundgebung auf - in diesem Jahr in Niedersachsen. Zu der Kundgebung in Hannover sei eine "niedrige bis mittlere vierstellige Teilnehmerzahl angemeldet", hieß es vorab von der Polizei. Der Demonstrationszug führte vom Küchengartenplatz in Linden zum Steintor. Hauptrednerin der zentralen Kundgebung auf dem Goseriedeplatz ist die DBG-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Außerdem sprechen Florian Urban und Stefan Drechsler, die Vorsitzenden des DGB-Stadtverbandes Hannover, sowie Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf der Veranstaltung. Nach den Reden geben die Sängerin Alli Neumann und die Band Skameleon zwei Konzerte beim Maifest.

Maikundgebungen in Niedersachsen 2024

Braunschweig: Rednerin: Stefanie Reich, stellvertretende Landesleiterin, ver.di Niedersachsen-Bremen.

Rednerin: Stefanie Reich, stellvertretende Landesleiterin, ver.di Niedersachsen-Bremen. Celle : Redner: Mehrdad Payandeh, Bezirksvorsitzender, DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt.

: Redner: Mehrdad Payandeh, Bezirksvorsitzender, DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt. Cuxhaven : Redner: Johannes Specht, Tarifexperte NGG; Kirsti Elle, Europakandidatin SPD; Enak Ferlemann, Mitglied im Deutschen Bundestag CDU.

: Redner: Johannes Specht, Tarifexperte NGG; Kirsti Elle, Europakandidatin SPD; Enak Ferlemann, Mitglied im Deutschen Bundestag CDU. Delmenhorst : Redner: Franz Hartmann, Gewerkschaftssekretär ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.

: Redner: Franz Hartmann, Gewerkschaftssekretär ver.di Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Göttingen : Redner: Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied IG Metall.

: Redner: Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied IG Metall. Hannover : RednerInnen: Yasmin Fahimi, Bundesvorsitzende DGB, und Belit Onay, Oberbürgermeister, Bündnis 90/Die Grünen.

: RednerInnen: Yasmin Fahimi, Bundesvorsitzende DGB, und Belit Onay, Oberbürgermeister, Bündnis 90/Die Grünen. Hildesheim : Rednerin: Andrea Wemheuer, Landesleiterin ver.di Niedersachsen-Bremen.

: Rednerin: Andrea Wemheuer, Landesleiterin ver.di Niedersachsen-Bremen. Lüneburg : Redner: Lars Niggemeyer, Abteilungsleiter Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt.

: Redner: Lars Niggemeyer, Abteilungsleiter Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt. Oldenburg : Mai-Talk mit Vertretenden aus verschiedenen Branchen.

: Mai-Talk mit Vertretenden aus verschiedenen Branchen. Osnabrück : Rednerin: Marion Hackenthal, Bezirksleiterin, IG BCE.

: Rednerin: Marion Hackenthal, Bezirksleiterin, IG BCE. Salzgitter : Redner: Victor Perli, MdB, Die Linke.

: Redner: Victor Perli, MdB, Die Linke. Stade : Rednerin: Katarina Barley, Europaabgeordnete SPD.

: Rednerin: Katarina Barley, Europaabgeordnete SPD. Wilhelmshaven : Redner: Günter Gall, Lieder & Lyrik.

: Redner: Günter Gall, Lieder & Lyrik. Wolfsburg: Redner: Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen.

DGB warnt am Tag der Arbeit vor der AfD

In dem Aufruf zum Tag der Arbeit spricht sich der DGB deutlich für eine starke Demokratie aus. Im Wahljahr 2024 warnt er alle Wählerinnen und Wähler vor der AfD: "Von der AfD haben Beschäftigte nichts zu erwarten", heißt es in dem Aufruf. "Rassisten und Rechtspopulisten vertreten nicht die Interessen der Beschäftigten." Der DGB appelliert, demokratisch zu wählen: "Die Lösung für die aktuellen Herausforderungen liegt im Miteinander und nicht in Hass und Spaltung."

Tag der Arbeit: Kampf für die Rechte der Arbeitnehmer

Am Tag der Arbeit erinnert die Gewerkschaft an den Kampf für die Rechte der Beschäftigten, heißt es in dem Aufruf der DGB: "Gute Löhne, sichere Arbeit, Arbeitnehmerrechte, bezahlbare Wohnungen, gute Bildung und Sicherheit im Alter", dafür stehe der erste Mai.

Seit 1919 wird der erste Mai in Deutschland als Feiertag begangen. Seinen Ursprung hat der Aktionstag in den USA, als 1886 Hunderttausende Arbeiter in mehreren Städten die Einführung eines Acht-Stunden-Tages forderten.

