Mit Harzer Käse gegen das Bürgergeld - Protest in Hannover Stand: 30.12.2022 10:48 Uhr Aus Hartz IV wird zum 1. Januar 2023 das Bürgergeld. Es soll bürgernäher, würdevoller und unbürokratischer sein. Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen sieht das anders - und protestiert symbolisch.

Vor verschiedenen Jobcentern in Hannover soll dafür am Freitag Harzer Käse abgelegt werden. "Neues Bürgergeld? Alter Har(t)zer Käse!" lautet der Titel der Aktion, mit der die Landesarmutskonferenz (LAK) ihre Kritik am Bürgergeld zum Ausdruck bringen will. Unter anderem geht es ums Geld: Die Erhöhung der Transferleistung von bisher 449 auf 502 Euro im Monat sei viel zu niedrig, sagt LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze. Die Inflation bei Lebensmitteln, die für Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes existenziell sei, würde so nicht annähernd abgedeckt. Stattdessen sei eine sofortige Erhöhung der Bürgergeld-Regelsätze um 200 Euro nötig, fordert Gleitze.

VIDEO: Ausblick auf 2023 - Was sich alles ändert (29.12.2022) (2 Min)

LAK: Bürgergeld verhindert keine Armut

Auch in anderen Bereichen kritisiert die LAK das Bürgergeld. Darunter ist eine Verkürzung des Zeitraumes, in dem die Ämter die Kosten der Wohnung ungeprüft übernehmen, von geplanten zwei Jahren auf ein Jahr. Zudem bemängelt die LAK, dass eine ursprünglich geplante sechsmonatige Vertrauenszeit, in der Leistungsbezieher auch bei Verletzung von Auflagen keinerlei Sanktionen zu befürchten haben, nicht umgesetzt wurde. In der jetzigen Form verhindere das Bürgergeld keine Armut, so Gleitze. Stattdessen setze es Menschen Stress aus und reduziere ihre Chancen bei der Jobsuche und Integration.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.12.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik Arbeitsmarkt