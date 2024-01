Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Oldenburg prüft Notfallszenarien Stand: 06.01.2024 09:37 Uhr Die Pegelstände vieler Flüsse in Niedersachsen sind weiter hoch - und bleiben es wohl noch. Wie lange halten die durchweichten Deiche dem Wasserdruck stand? Alle Informationen zum Hochwasser im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

In vielen vom Hochwasser betroffenen Gebieten könnte die Lage auch in den kommenden Tagen kritisch bleiben. In Oldenburg prüft der Krisenstab der Stadt daher, ob ein Deich gezielt geöffnet und Wasser präzise abgeleitet werden kann, sollte der Wasserdruck der Hunte zu hoch werden. In diesem Fall würde mit einem Bagger ein Loch in den Damm zum Ostenburger Kanal gerissen werden, damit das Wasser ablaufen kann. Kommt der Bagger auf dem matschigen Deich nicht vorwärts, würde das THW den Deich sprengen. Diese Option sei momentan sehr unwahrscheinlich, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Deiche durchnässt: Bremer Eiswettprobe wird verlegt

Die traditionelle Eiswettprobe am 6. Januar in Bremen wird zum Schutz der durchnässten Deiche verlegt. Statt am Osterdeich finde der Brauch heute am Martini-Anleger statt, sagte Patrick Wendisch, Präsident des Vereins Eiswette. "Der Deich ist vom Wasser durchweicht, deshalb müssen wir ausweichen." Bis zu 300 Schaulustige erwartet der Verein. Bei dem bekannten Brauch überprüft ein als Schneider verkleideter Schauspieler mit einem heißen Bügeleisen in der Hand, ob die Weser zugefroren ist. Wenn der Fluss nicht zugefroren ist und der Verkleidete stattdessen mit einem Boot den Fluss quert, hat er die Wette verloren.

Pegelstände könnten sinken - aber das dauert

Die Pegelstände der Flüsse in Niedersachsen könnten in den kommenden Tagen sinken. Man erwarte eine Tendenz zu fallenden Wasserständen, sagte Anne Rickmeyer, Direktorin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Es könne mehrere Tage oder durchaus eine Woche dauern, bis man unterhalb der kritischeren Wasserstände sei.

Die Direktorin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Anne Rickmeyer, sagte, man werde die Lage an den Deichen genau beobachten. Denn es lasse sich nicht pauschal sagen, inwieweit sich Frost positiv oder negativ auf die Deichstabilität auswirke. Wenn ein Deich etwa ohne Wasserwirkung Frost ausgesetzt sei, verfestige sich der Boden in einer bestimmten Tiefe - abhängig von den Temperaturen und der Dauer. "Dies kann bei einem dann eintretenden Wassereinstau positiv auf die Standsicherheit und Dichtigkeit wirken." Allerdings ist die Lage zurzeit vielerorts anders: Die Pegelstände sind teils noch immer hoch und Wassermassen drücken seit längerer Zeit gegen die Deiche. "Steht bereits vor der Frostperiode relativ warmes Wasser am Deich, so wird der Bereich unter dem Wasserspiegel nicht gefrieren und dort keine positiven Effekte eintreten." Oberhalb des Wassers aber werde die Erdoberfläche des Deiches gefrieren und verhindern, dass weiterer Niederschlag in den Erdkörper eindringt. "Das wäre dann positiv zu werten", so Rickmeyer.

Nach dem Regen kommt der Frost

Der Dauerregen ist vorbei, laut Vorhersage werden heute tagsüber Höchstwerte um den Gefrierpunkt in Niedersachsen erwartet. In der Nacht zu morgen soll es mäßigen Frost bei minus vier bis minus sieben Grad geben. Für die folgenden Tagen erwarten die Meteorologen meist auch tagsüber leichten Dauerfrost.

Liveticker am Samstag startet - Guten Morgen!

Auch am Wochenende informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in den Hochwassergebieten in Niedersachsen. Hier geht's zum Blog vom Vortag.

