Stand: 02.06.2024 12:35 Uhr Streifenwagen kollidiert im Einsatz mit Pkw - drei Verletzte

In Bremen ist am späten Samstagabend ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer um kurz nach 22 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn im Stadtteil Vahr unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Die Fahrerin sowie die beiden Insassen des Polizeiwagens wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, so die Polizei.

