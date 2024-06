Stand: 02.06.2024 12:25 Uhr Betrunkene bauen Unfall mit gestohlenem Gabelstapler

Bei einer nächtlichen Spritztour mit einem gestohlenen Gabelstapler haben zwei betrunkene junge Männer in Alfeld (Landkreis Hildesheim) einen Unfall verursacht. Laut Polizei hatten in der Nacht zum Sonntag zunächst mehrere Zeugen einen unbeleuchteten Gabelstapler gemeldet, der in Schlangenlinien auf der Alfelder Nordtangente unterwegs war. Kurz darauf wurden die Beamtinnen und Beamten dann über einen Unfall an einer Tankstelle informiert. An der Fassade des Tankstellengebäudes sei dadurch ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden, so die Polizei. Vor Ort traf sie auf zwei "stark alkoholisierte" Männer im Alter von 21 und 24 Jahren. Durch eine Videoaufzeichnung und Zeugenaussagen sei der Jüngere als Fahrer identifiziert worden, hieß es. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Besitzer des Gabelstaplers sei telefonisch informiert worden und habe sein Fahrzeug vor Ort abgeholt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min