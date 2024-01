Betrug im Hochwasser: Falsche THW-Kräfte sammeln Geld Stand: 05.01.2024 17:04 Uhr Das Technische Hilfswerk (THW) warnt vor falschen Spendensammlern in Hochwasser-Gebieten. In Haren im Landkreis Emsland sollen Personen in THW-Kleidung Spenden sammeln - ein Betrug.

Mitglieder des THW-Ortsverbands Meppen sind nach Informationen von NDR Niedersachsen bei ihrem Einsatz gegen das Hochwasser in Haren darauf angesprochen worden: Die Betroffenen hätten sich bei den Einsatzkräften bedankt und sich froh gezeigt, sich mit Spenden erkenntlich zeigen zu können, sagte THW-Sprecherin Katarina Klein in Meppen.

THW sammelt generell keine Spenden

Das THW sammle keine Spenden, sondern werde vom Bund finanziert, sagte Klein. In den sozialen Netzwerken und auf der Internetseite des THW wird jetzt auf die Betrugsmasche hingewiesen. Bei der zuständigen Polizeiinspektion in Lingen sind nach Informationen des NDR Niedersachsen noch keine derartigen Anzeigen eingegangen. Das gilt auch für die Hochwasser-Gebiete in Verden und Osterholz. Grundsätzlich rät die Polizei, sich in solchen Fällen an der Haustür Ausweise zeigen zu lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.01.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser