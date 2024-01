Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Hubschrauber in Bereitschaft Stand: 02.01.2024 12:05 Uhr Die Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt weiter angespannt. Seit der Nacht gilt eine Unwetterwarnung des DWD wegen Dauerregens. In der Folge könnten Pegelstände wieder ansteigen. Alle wichtigen Meldungen hier im Ticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Hubschrauber der Bundeswehr weiterhin in Bereitschaft

Wegen der angespannten Hochwasserlage in Niedersachsen sind Hubschrauber der Bundeswehr weiterhin in Bereitschaft. Laut dem Landeskommando Niedersachsen handelt es sich um zehn Maschinen von Heer, Marine und Luftwaffe. Diese verteilen sich auf mehrere Standorte im Bundesland. Bislang sei kein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Hubschrauber können den Angaben zufolge beispielsweise bei Evakuierungen und dem Transport von schweren Sandsäcken unterstützen. Ein Hubschrauber der Bundespolizei ist seit mehreren Tagen im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers hat dieser bei 40 Flügen rund 36 Tonnen Sand transportiert, mit denen etwa Deiche gesichert wurden.

Talsperren im Harz lassen kontrolliert Wasser ab

Nach den Höchstständen über Weihnachten sind die Talsperren im Harz weiterhin sehr voll, die Okertalsperre lag beispielsweise am Vormittag bei etwa 90 Prozent. Wegen der hohen Füllstände werde derzeit kontrolliert mehr Wasser aus den Talsperren abgelassen als üblich, sagte ein Sprecher der Harzwasserwerke. "Der Notfallmechanismus ist aber aus", betonte er. Über Weihnachten hatten die Innerste- und die Okertalsperre Wasser über Notfallüberlaufe abgeben müssen, weil die vorgesehene maximale Staumenge überschritten war. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass dies wieder passiert, sagte der Sprecher am Vormittag.

Jäger und Spaziergänger sollen Rücksicht auf Wildtiere nehmen

Angesichts des Hochwassers ruft das niedersächsische Landwirtschaftsministerium dazu auf, Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen. Da Wasser auf Feldern und in Wäldern steht, verkleinere sich der Lebensraum etwa an Ems, Hase und Dinkel. Die Tiere fänden weniger Nahrung und müssten teilweise angestammte Bereiche verlassen. Außerdem sollten Spaziergänger die Wildgebiete meiden, appelliert das Ministerium.

800 Menschen sitzen in Oldenburg auf gepackten Koffern

In Oldenburg ist die Lage weiter angespannt. 800 Menschen im Stadtteil Bümmerstede droht weiterhin, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Die Gräben und Wasserläufe entlang der Hunte sind randvoll. Gerade angesichts des Regens herrsche großer Druck auf die Deiche, sagte eine Stadtsprecherin am Vormittag. Am Montag wurde auf 800 Meter Länge ein mobiler Deich aufgebaut. Weitere 800 Meter stehen noch bereit, auch um Lücken zu schließen, die jetzt noch offengehalten werden, damit die Menschen noch nach Hause kommen.

Angespannte Lage gilt weiterhin in sieben Kommunen

In sieben Kommunen in Niedersachsen gilt weiterhin die Feststellung eines sogenannten außergewöhnliches Ereignis. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Dabei handelt es sich um:



Landkreis Celle

Landkreis Emsland

Landkreis Heidekreis

Landkreis Oldenburg

Landkreis Osterholz

Landkreis Verden

Stadt Oldenburg

Die drei Stufen des niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes Meldestufen für den Katastrophenschutz



Katastrophenvoralarm: Die erste Stufe ist eine Reaktion auf eine abstrakte Gefahr oder Lageentwicklung. Dabei werden Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft zur Vorbereitung versetzt, um Katastrophen bekämpfen zu können.

Die erste Stufe ist eine Reaktion auf eine abstrakte Gefahr oder Lageentwicklung. Dabei werden Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft zur Vorbereitung versetzt, um Katastrophen bekämpfen zu können. Außergewöhnliches Ereignis: Die zweite Stufe wird dann ausgerufen, wenn eine Gefahr für Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung oder der Umwelt nicht mehr mit den Mitteln der örtlichen Gefahrenabwehr zu bewältigen ist. Die Situation könnte einen Katastrophenfall nach sich ziehen. Wenn ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt wird, können Landkreise zum Beispiel einfacher Hilfskräfte bekommen.

Die zweite Stufe wird dann ausgerufen, wenn eine Gefahr für Leben, Gesundheit, lebenswichtige Versorgung oder der Umwelt nicht mehr mit den Mitteln der örtlichen Gefahrenabwehr zu bewältigen ist. Die Situation könnte einen Katastrophenfall nach sich ziehen. Wenn ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt wird, können Landkreise zum Beispiel einfacher Hilfskräfte bekommen. Katastrophenfall: Bei der dritten Stufe liegt ein Notstand vor, bei dem Leben, Gesundheit oder die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung in einem extremen Maße gefährdet oder beeinträchtigt sind. Um diese Situation zu bekämpfen, wird eine zentrale Leitung benötigt. Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Behrens: "Werden viel reparieren müssen"

Ein Katastrophenfall hat bislang kein Landkreis festgestellt.

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) geht angesichts des erneuten Regens von steigenden Pegelständen aus. Vor allem in Bereichen der Aller, im Weser und Leine-Bergland sowie in der Unterems-Region werde man wahrscheinlich wieder von erhöhten Wasserständen betroffen sein. "Das besorgt uns sehr - aufgrund der Nässe der vergangenen Tage und auch der Situation unserer Deiche", sagte Behrens am Morgen im Interview mit NDR Info. Auch mit weiteren Evakuierungen müsse gerechnet werden. In den betroffenen Region sei man präventiv gut unterwegs. Die Belastungen in den vergangenen Tagen seien für die Einsatzkräfte sehr hoch, mehr als 100.000 Menschen seien im Einsatz. Über Hilfen für Menschen in den betroffenen Gebieten und dem Ausbau des Hochwasserschutzes, wollte sich Behrens nicht näher äußern. Dafür sei nun nicht die Zeit. Erst müsse die aktuelle Lage bewältigt werden, betonte sie. "Wir werden viel reparieren müssen - aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Bekämpfung des Hochwassers", sagte Behrens.

Häuser im Verdener Fischerviertel weiter sicher

In Verden (Aller) ist die Lage unverändert. Die Pegelstände seien ganz leicht gefallen, hieß es am Morgen. Für Aufregung sorgte gestern Abend Wasser, das an einem Haus in der Stadt sprudelte. Ein Feuerwehrsprecher sagte, es handele sich nicht um Hochwasser, sondern ein geplatztes Regenwasser-Rohr. Das Rohr sei abgedichtet. Alle Häuser im tiefergelegenen Fischerviertel stünden weiter sicher, sagte der Sprecher.

Stadt Celle lässt zehn Bäume fällen, um den Deich zu schützen

Die Stadt Celle hat am Osterdeich zehn Bäume fällen lassen. Womöglich werden heute noch rund 100 weitere Bäume in dem Bereich abgesägt werden. Laut Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU) ist der Deich auf etwa 800 Meter Länge komplett aufgeweicht. Neben dem angekündigten Dauerregen schätzt er vor allem den auffrischenden Wind als problematisch für die Standsicherheit der Bäume ein. Sollte ein Baum umfallen, könnte ein Loch im Deich entstehen. In der Folge könnte eine Flutwelle von ein bis zwei Meter Höhe entstehen, sagte Nigge in einem am Montag veröffentlichten Video. Diese würde das gesamte Wohngebiet hinter dem Deich treffen.

Zahlreiche Straßen in Niedersachsen gesperrt

Die Wassermassen machen auch vor den Straßen im Land nicht Halt: Weiterhin sind Bundes-, Land-, und Kreisstraßen teilweise überflutet und deswegen gesperrt. Die Feuerwehr warnt davor, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über betroffene Straßen:

Aus Fluss gerettete Frau ist tot

Eine am Montag aus der Leine bei Hannover gerettete Frau ist tot. Die Seniorin sei im Krankenhaus gestorben, teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit. Hintergründe und Todesursache sind unklar. Passanten hatten am Montag einen Notruf abgesetzt und berichtet, dass ein scheinbar bewusstloser Mensch den Fluss stromabwärts treibe. Da die Strömungsgeschwindigkeiten wegen des Hochwassers derzeit hoch sind, fuhren die Einsatzkräfte verschiedene Stellen am Fluss an. An der Schwanenburgbrücke wurde die Frau per Feuerwehrboot gerettet, an Land gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Hochwasser-Update: Kurzüberblick - der Stand am Morgen

Die Deiche halten bislang. Auch sinken vielerorts die Pegelstände. Durch den bis Donnerstag prognostizierten Dauerregen könnte sich die Lage aber wieder verschärfen. Dies gilt laut NLWKN insbesondere für Hunte, Hase und Ems sowie für viele Gräben und Nebenflüsse.

Emotionale Rückkehr nach Evakuierung

Kurz nach Weihnachten mussten viele Menschen in Lilienthal (Landkreis Osterholz) ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Nach fünf Tagen durften gestern wieder rund 200 Menschen zurückkehren. In der NDR Info Reportage schildert ein Ehepaar seine Eindrücke.

Neuer Regen könnte Lage an Hunte, Hase und Ems verschärfen

Wie wirkt sich der Regen auf die Pegelstände aus? Zuletzt stagnierten viele oder waren sogar gesunken. Durch den Dauerregen, der laut DWD bis Donnerstagfrüh anhalten soll, könnte sich die Lage wieder verschärfen. Laut Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) könnte es vor allem Hunte, Hase und Ems treffen. Für Aller, Leine, Oker und Weser wird dagegen nicht davon ausgegangen, dass die Pegelstände der vergangenen Tage erneut überschritten werden. Zuversicht herrscht an der Elbe: Die Pegelstände waren gestern zwar angestiegen, die Deichverbände in der Region gehen aber bislang nicht davon aus, dass kritische Wasserstände erreicht werden. Außerdem seien die Deiche in einem guten Zustand.

DRK: Brauchen bessere Ausstattung für Katastrophenfälle

Vor dem Hintergrund der angespannten Hochwasserlage drängt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf eine bessere Vorbereitung auf solche Krisen. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt forderte gegenüber der "Rheinischen Post", sich besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten. Insbesondere bei der materiellen Ausstattung gebe es eklatante Defizite. Nach der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 sei viel versprochen worden, jetzt fehle dafür Geld im Haushalt.

Talsperren im Harz haben Platz geschaffen

Angesichts des neuen Regens und der Prognosen des Deutschen Wetterdienstes insbesondere für den Harz rücken auch die Füllstände der Talsperren wieder in den Blickpunkt. In den vergangenen Tagen waren diese in den Talsperren Oder, Oker und Söse etwa kontinuierlich gesunken. In allen drei wurde kontrolliert Wasser abgelassen, um Platz für den erwarteten Dauerregen zu schaffen. Über Weihnachten hatten die Innerste- und die Okertalsperre Wasser über Notfallüberlaufe abgeben müssen, weil die vorgesehene maximale Staumenge überschritten war.

Lilienthal sperrt Wälder - Bäume könnten umkippen

In Lilienthal (Landkreis Osterholz) bleibt die Lage weiter angespannt. Die Gemeinde hat nun per Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot für zwei Teile von Wäldern ausgesprochen. Im "Butendieker Gehölz" und im Bereich "Mittelholz" drohen wegen des aufgeweichten Bodens Bäume zu entwurzeln. Das Verbot soll solange bestehen, bis Kontrollen ergeben, dass die Wälder wieder als sicher gelten. Gestern durften mehrere Anwohner wieder in ihrer Häuser zurückkehren, die Gemeinde hat einen Teilbereich der Evakuierung aufgehoben. Weiterhin sollen sich alle Anwohnerinnen und Anwohner aber evakuierungsbereit halten, hieß es.

Wieder Unwetterwarnung in Niedersachsen

In den Hochwassergebieten zeichnet sich vorerst keine Entspannung ab. In Niedersachsen gilt seit der Nacht wieder eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Heute und am Mittwoch ist demnach landesweit gebietsweise Dauerregen möglich, im Harz sind sogar binnen 48 Stunden bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In der Folge könnten Flusspegel überall wieder ansteigen, teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit.

Liveticker zum Hochwasser am Dienstag startet!

Guten Morgen! Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Hier geht's zum Blog vom Montag.

Hochwasser in Niedersachsen: Bilder der vergangenen Tage

