Illegal entsorgter Müll: Niedersachsen offen für höhere Strafen Stand: 04.08.2023 07:49 Uhr In vielen Städten Niedersachsens schmeißen Menschen achtlos Müll auf die Straße oder lassen Hundekot liegen - immer mehr Taten werden zur Anzeige gebracht. Osnabrück etwa prüft, ob ein höheres Bußgeld möglich ist.

Niedersachsen empfiehlt eine Strafe von 10 bis 50 Euro für auf den Boden geworfene Kaugummis, für Plastikbeutel oder Zeitungen können zwischen 50 und 80 Euro fällig werden und bei liegen gelassenen Glasscherben bis zu 100 Euro. Die Bußgelder sollen potenzielle illegale Müllentsorger abschrecken - und gelten landesweit. Das Umweltministerium teilte mit, dass die kommunalen Behörden in begründeten Einzelfällen von dem landesweiten Erlass nach oben oder unten abweichen könnten. Vom Bundestag ist eine Höchstgrenze von 100.000 Euro für illegal weggeworfenen Müll festgelegt.

Bis zu 5.000 Euro Bußgeld in Hannover

Die Stadt Göttingen macht davon schon Gebrauch. Die Stadt Osnabrück untersucht nach eigenen Angaben aktuell, ob die Gebühren kommunal erhöht werden können. Bis zu 5.000 Euro Strafe für illegal entsorgten Abfall werden aktuell in Hannover fällig. Laut einem Sprecher kann die Landeshauptstadt das Geld allerdings nur kassieren, wenn die Verursacher bei ihrer Tat beobachtet werden.

Mehr angezeigte Fälle in Hannover und Oldenburg

Die Zahl der eingeleiteten Verfahren in Hannover sei von 1.099 im Jahr 2019 auf 2.165 im vergangenen Jahr gestiegen, sagte der Sprecher weiter. Auch in Oldenburg sind angezeigte Fälle illegaler Müllentsorgung "insgesamt mehr geworden", wie eine Stadtsprecherin sagte. Dennoch gebe es weiterhin eine hohe Dunkelziffer. "Gerade bei Dingen wie Hundekot und Kaugummi ist die eindeutige Beweisführung sehr schwer", sagte die Sprecherin. In Braunschweig ging die Zahl der Anzeigen von 495 im Jahr 2021 auf 89 im vergangenen Jahr wieder zurück. Das erkläre sich aber auch damit, dass die Behörden während der Corona-Pandemie mehr kontrolliert hätten, teilte die Stadt mit.

