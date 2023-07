Stand: 10.07.2023 09:46 Uhr Osnabrück wirbt für Mehrwegverpackungen

In Osnabrück startet jetzt eine Informationskampagne, um die Zahl der Einwegverpackungen in der Stadt zu verringern. Durch die Kampagne sollen Gastronomen und Kunden in Osnabrück auf Mehrwegalternativen hingewiesen werden. So kann beispielsweise ein wiederverwendbarer Kaffeebecher genutzt werden statt eines Papp- oder Kunststoffbechers, der direkt wieder im Müll landet. Dadurch sollen auch die Müllmengen in der Innenstadt verringert werden, heißt es von der Marketing Osnabrück GmbH. Geworben wird dafür mit klassischer Werbung sowie im Internet mit dem Slogan: "Wir können so oft du willst. Wir gehen den Mehrweg". Seit diesem Jahr müssen größere Restaurants, Cafés und Lieferdienste auch Mehrwegverpackungen anbieten, wenn Kunden sich ihr Getränk oder ihr Essen zum Mitnehmen bestellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.07.2023 | 08:30 Uhr