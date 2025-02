Grippewelle in Niedersachsen "weiterhin auf einem hohen Niveau" Stand: 26.02.2025 11:40 Uhr In Niedersachsen ist noch kein Ende der Grippewelle in Sicht. In Kitas bleibt derzeit mehr als jedes fünfte Kind krank zu Hause. Und auch Menschen zwischen 20 und 50 Jahren sind immer häufiger betroffen.

Aktuell liegen viele Menschen krank im Bett. Laut Fabian Feil, Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA), bewegt sich die Grippewelle "weiterhin auf einem hohen Niveau". Demnach wurden in der vergangenen Woche über 3.000 laborbestätigte Influenzafälle übermittelt. Die tatsächliche Zahl der Erkrankten liege aber höher. Die Grippewelle hat der Behörde zufolge seit vier Wochen ihren Höhepunkt erreicht. Dementsprechend rechne man mit keinem weiteren Anstieg. Allerdings sehe man derzeit auch keine Anzeichen für einen Rückgang, teilte das Landesgesundheitsamt auf NDR Anfrage mit. Die Welle könne noch bis Anfang April andauern. Bis dahin rechne man mit einem Rückgang der Zahlen.

Jedes fünfte Kind bleibt krank zu Hause

Videos 2 Min Grippe: Besonders viele Kinder in Niedersachsen erkrankt So wie der achtjährige Julian. Er liegt seit einer Woche auf der Station der Kinderlungenheilkunde an der MHH. (19.02.2025) 2 Min

Die Grippewelle zeigt sich insbesondere in Kindertagesstätten. Dort bleibe derzeit mehr als jedes fünfte Kind zu Hause. Zudem ist das Patientenaufkommen in den Praxen deutlich gestiegen, wie der Hausärztinnen- und Hausärzteverband Niedersachsen mitteilte. Auch viele Menschen zwischen 20 und 50 Jahren seien immer häufiger betroffen. Diese Altersgruppe gehöre nicht zur "klassischen Risikogruppe" und sei seltener geimpft, so Verbandschef Matthias Berndt. "Einzelne Patienten erkranken schwer - vor allem, wenn sie nicht geimpft sind. In solchen Fällen kann die Erkrankung bis zu 14 Tage dauern", so Berndt. Bei schweren Krankheitsverläufen empfiehlt der Mediziner den Besuch beim Arzt. So könnten ernsthafte Komplikationen wie Lungen- oder Herzmuskelentzündungen ausgeschlossen werden.

Kinder nicht zu früh wieder in Schule oder Kita schicken

Bei Kindern dauert das Fieber bei einer Grippeerkrankung laut Kinderärztin Tanja Brunnert aus Göttingen meist sieben bis neun Tage. Um Komplikationen wie eine Lungen- oder Mittelohrentzündung zu vermeiden, rät die Kinderärztin, Kinder nicht zu früh wieder in die Schule oder Kita zu schicken. "Sehr häufig haben Kinder ein kleines 'Zwischenhoch', um dann doch wieder flachzuliegen." Am besten sollte der zweite fieberfreie Tag abgewartet werden, so Brunnert.

