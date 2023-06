Gefahr für Waldbrände in Niedersachsen steigt zum Wochenende Stand: 08.06.2023 07:37 Uhr Die Trockenheit in Niedersachsen verschärft sich: Vielerorts gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. In den kommenden Tagen droht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Nordosten die höchste Stufe.

Helmut Beuke von der Waldbrandzentrale der Landesforsten in der Lüneburger Heide spricht gegenüber dem NDR in Niedersachsen von einer gefährlichen Lage. Besserung ist zumindest kurzfristig nicht in Sicht: Laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt die Situation auch am Wochenende angespannt - etwa in der Lüneburger Heide, Wolfsburg und Nienburg. Seine Einschätzung, die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 könnte in Lüchow bereits heute erreicht werden, hat der DWD revidiert. Nun droht die Stufe 5 in Lüchow ab morgen. Auch in Faßberg, Celle, Diepholz und Bergen könnte dann die höchste Warnstufe ausgerufen werden.

Trockene Böden: Zwei Wochen ohne Regen, dazu viel Wind

Ursache für die Entwicklung, die auch mehrere andere Bundesländer, insbesondere Brandenburg trifft, ist das Wetter. Im Frühjahr habe es zwar mehr geregnet als in den Vorjahren, doch inzwischen seit gut zwei Wochen nicht mehr, sagte Beuke. Der Wind habe die Situation verschärft. In der Folge seien die Böden überall in Niedersachsen ausgetrocknet. In der Heide lösten die Kameras der Waldbrandzentale laut Beuke in diesem Jahr bereits etwa 150-mal aus. Meist habe es sich dabei um kleinere Waldbrände gehandelt, die schnell gelöscht werden konnten.

Waldbrände: Neue Ausrüstung für Feuerwehren

Die Feuerwehren sehen sich für mögliche Wald- und Flächenbrände gut aufgestellt. Das sagte Olaf Rebmann vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen. Die Kameraden machten spezielle, angepasste Lehrgänge. Die knapp 126.000 freiwilligen Feuerwehrmänner und -frauen sowie die Berufsfeuerwehren würden so auf neue Gefahren vorbereitet. Außerdem sei neue Technik beschafft worden oder zumindest bestellt, so Rebmann. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte das Innenministerium zusätzliche Ausrüstung sowie Spezialeinheiten für das Bekämpfen von Waldbränden angekündigt.

Löschrucksäcke und neue Fahrzeuge im Landkreis Goslar

Im Landkreis Goslar wurden die Feuerwehren zum Beispiel mit Löschrucksäcken ausgestattet. Außerdem gab es für viele Ortsfeuerwehren neue Schutzkleidung und neue Fahrzeuge mit Pumpe und Wassertank. Das Land schafft zudem zwei Löschflugzeuge an, die in Braunschweig stationiert werden. Diese können bei einem Brand die Bodentruppen unterstützen. Bereits bei dem am Sonntag ausgebrochenen und mittlerweile gelöschten Waldbrand am Brocken erhielten die Einsatzkräfte Unterstützung aus der Luft.

