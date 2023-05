Stand: 28.05.2023 13:37 Uhr Wald brennt im Wendland - 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist die Feuerwehr am Samstag zu einem Waldbrand gerufen worden. Zunächst konnten die Einsatzkräfte in dem Bereich Nienwalde/Wirl weder Rauch noch Feuer ausmachen. Erst mithilfe einer Drohne hätten sie den Brand entdeckt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Das Feuer auf einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern konnte nach zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Für die Wasserversorgung hatte man sogenannte Faltbehälter im Wald aufgestellt und konnte so das Löschwasser zwischenspeichern, nachdem es über eine Strecke von insgesamt 300 Metern in den Wald befördert worden war. Die Einsatzkräfte selbst waren in dem laut Feuerwehr unwegsamen Gelände mit Löschrucksäcken und Bodenwerkzeugen ausgerüstet. Ein Feuerwehrmann erlitt während der Nachlöscharbeiten eine Rauchgasvergiftung und wurde zur medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

