Stand: 30.05.2023 07:38 Uhr Segelflieger entdeckt Waldbrand - Lagerfeuer die Ursache?

In Gartow im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ein Segelflieger am Pfingstwochenende Rauch in einem Wald bemerkt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass es dort auf einer Fläche von rund 5.000 Quadratmetern brannte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiteten. Laut Polizei fanden sich in der Nähe Reste eines Lagerfeuers. Weitere Flächenbrände gab es in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Zunächst wurden dort 2.500 Quadratmeter brennendes Unterholz festgestellt, später fielen im Umfeld noch zwei kleinere Brände auf. Die Ursache ist jeweils unklar. Alle Feuer konnten eingedämmt werden. In den betroffenen Gebieten ist es derzeit sehr trocken: Der Deutsche Wetterdienst gibt den Waldbrandgefahrenindex für Dienstag mit drei an, für Mittwoch mit vier.

