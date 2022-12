Flughafen Hannover: Neue Verbindungen und dichtere Taktung Stand: 27.12.2022 08:42 Uhr Der Flughafen Hannover will 2023 neue Ziele und mehr Verbindungen anbieten. Der Airport hofft dabei auf weitere Entspannung bei den Personalengpässen an den Sicherheitskontrollen.

"Dazukommen wird im Sommer Riga", sagte Geschäftsführer Martin Roll der Deutschen Presse-Agentur. Von der lettischen Hauptstadt aus könnten die Passagiere laut Roll "einige interessante Umsteigeziele" ansteuern. Direktziele sollen "auf absehbare Zeit" zudem nicht mehr aus dem Flugplan gestrichen werden. In der Vergangenheit gab es Kritik, als zum Beispiel die Route Hannover-Brüssel verschwand. Weiter soll es dem Geschäftsführer zufolge mehr Verbindungen zu internationalen Großstädten wie Frankfurt, München, Amsterdam, Paris, London und weitere Direktverbindungen bei Nonstop-Ferienflügen geben.

Airport plant 2023 mit 5,2 Millionen Reisenden

An den Flughäfen war in diesem Jahr wieder deutlich mehr los, als zuletzt. Der Flughafen Hannover rechnet für 2022 mit knapp vier Millionen Passagieren. Das wären doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Das Niveau von vor der Pandemie ist noch nicht erreicht. 2019 sind mehr als sechs Millionen Menschen von und nach Langenhagen geflogen - so viele wie nie zuvor. Für das kommende Jahr plant der Hannover Airport laut Geschäftsführer Roll mit 5,2 Millionen Passagieren. Die inflationsbedingte Zurückhaltung bei Privatreisen sei bisher überschaubar, auch die Zahl der Geschäftsreisen lege wieder zu.

