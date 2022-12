Stand: 16.12.2022 06:25 Uhr Nach Corona-Jahren: Deutlich mehr Passagiere nutzen den FMO

Der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) zeigt sich sehr zufrieden mit dem fast beendet Jahr. Mehr als 800.000 Passagiere sind demnach 2022 vom nordrhein-westfälischen Greven aus geflogen - gut doppelt so viele wie im Jahr davor. Nach Ende der Corona-Auflagen seien die vergangenen neun Monate "exorbitant gut" gelaufen, sagt FMO-Sprecher Andres Heinemann. Zum nächsten Sommer werde Europas größter Reiseveranstalter TUI am FMO ein Flugzeug beauftragen, das die griechischen und Kanarischen Inseln anfliegt und viele Verbindungen nach Mallorca anbietet. Als neue Reise-Ziele hat der FMO künftig Bade-Regionen in Tunesien und Kroatien im Programm.

Weitere Informationen Flughafen Münster-Osnabrück: Sanierung beendet Neuer Asphalt und sparsame Leuchten - die Bauarbeiten am Flughafen Münster Osnabrück sind abgeschlossen. (01.12.2022) mehr

