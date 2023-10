Fast jeder zehnte in Niedersachsen nutzt das Deutschlandticket Stand: 05.10.2023 08:04 Uhr Rund 700.000 Abonnenten nutzen in Niedersachsen derzeit das Deutschlandticket. Nach einer aktuellen Umfrage kauften viele Menschen das Ticket, die zuvor nicht mit Bus und Bahn unterwegs waren.

Nach der Erhebung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn sind laut niedersächsischem Verkehrsministerium elf Prozent der Ticketinhaber in Niedersachsen Neukunden. Zudem wäre fast jede fünfte Fahrt ohne Deutschlandticket gar nicht erst unternommen worden. Das Ticket für 49 Euro gilt deutschlandweit im Nahverkehr. Bundesweit gehen VDV und Bahn von mehr als zehn Millionen über 14-Jährigen aus, die im August ein Ticket besaßen.

Nationale Gültigkeit als schlagendes Verkaufsargument

Im Durchschnitt sind die Menschen, die das Ticket nutzen, 41 Jahre alt. Es handelt sich der Umfrage zufolge überwiegend um Pendler, die im Schnitt an vier Tagen pro Woche zur Arbeit fahren. Die Mehrheit hat das Ticket in einer App vorliegen. Nur noch acht Prozent würden die Papier-Variante bevorzugen. Ab dem neuen Jahr gibt es das Deutschland-Ticket ausschließlich digital. Florian Mosig, Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover, spricht von einer Revolution des ÖPNV. "Der wichtigste Grund für alle ist die nationale Gültigkeit tatsächlich, der zweite ist der günstige Preis und der dritte Grund - und das erfreut uns - ist, dass sich die Menschen keine Gedanken mehr über Tarifgebiete machen", so Mosig.

Nicht-Nutzer bemängeln schlechten Nahverkehr

Allerdings offenbart die Umfrage auch Probleme: Demnach wohnen die meisten Nutzenden in der Stadt. Sie machen einen Anteil von 30 Prozent aus. Den geringsten Nutzeranteil hat der dörfliche Raum mit sieben Prozent. Laut Ministerium soll der Nahverkehr deshalb im ländlichen Raum besser ausgebaut werden. Im Koalitionsvertrag haben SPD und Grüne angekündigt, Angebote wie Rufbusse, Bürgerbusse und On-Demand-Angebote auf dem Land zu fördern. In zwei noch nicht benannten Modellregionen sollen die Angebote getestet werden. Jeder Zweite derjenigen, die der Umfrage zufolge das Deutschland-Ticket nicht nutzen, bemängelt schlechte Anbindungen im Nahverkehr. Und selten lassen Fahrgäste aufgrund des Deutschlandtickes das Auto stehen. Nur jede 20. Fahrt mit der Abo-Karte ersetzt demnach eine Autofahrt.

Wie geht es weiter mit dem Deutschlandticket?

Unklar ist derweil wie es im kommenden Jahr mit dem Ticket weitergeht. Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder hatten den Bund Ende September aufgefordert, sich an den Kosten bis einschließlich 2025 zur Hälfte zu beteiligen. Ansonsten sei eine deutliche Preissteigerung nötig.

