DWD erwartet in Niedersachsen vielerorts schwüles Wetter Stand: 19.08.2022 07:08 Uhr Die für Niedersachsen vorhergesagten Unwetter sind am Donnerstag nicht eingetreten. Heute soll es oft schwül werden - auch mit Gewittern.

Der DWD erwartet heute im Osten von Niedersachsen viele Wolken und zeit- und gebietsweise schauerartigen Regen, mitunter auch Gewitter. Ansonsten soll es neben wolkigen auch teils freundliche Phasen geben. Ab dem Nachmittag sollen dann von Westen von der Ems her zunehmend Schauer- und Gewitter aufziehen. Es wird schwül. Die Höchstwerte sollen bei 23 Grad auf Borkum, 28 Grad in Holzminden und um die 20 Grad im Oberharz liegen. In Teilen Niedersachsens herrscht weiterhin hohe Waldbrandgefahr. Gestern gab es in Niedersachsen bis zum späten Abend entgegen der Vorhersagen keine Unwetterwarnungen.

