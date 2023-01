Corona: Wieso die Todeszahlen in Niedersachsen so hoch sind Stand: 14.01.2023 08:00 Uhr 50 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat Niedersachsen am Freitag an das RKI übermittelt. Der Schnitt der vergangenen Woche lag bei 37 Todesfällen. Der Mittelwert ist damit so hoch wie lange nicht mehr.

von Mandy Sarti

"Die gemeldeten Todesfälle müssen nicht zwingend mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in Zusammenhang stehen", sagte Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Nach dem anstrengenden Herbst hätten viele Kommunen inzwischen wieder mehr Kapazitäten, um die Todesfälle zu melden, die zum Teil schon deutlich länger zurückliegen, wie er sagte. Es sei kein besonderer Trend in Niedersachsen zu erkennen.

VIDEO: Ministerium: Neue Corona-Variante "keine Überraschung" (13.01.2023) (1 Min)

Gesamt-Todeszahl vergleichsweise gering

Das sei auch daraus abzuleiten, dass aus Niedersachsen bisher insgesamt vergleichsweise wenig Corona-Todesfälle gemeldet worden seien, sagte Grimm. Seit Ausbruch der Pandemie sind hierzulande 12.746 Menschen (Stand: 14.01.) im Zusammenhang mit Corona gestorben. Im kleineren Nachbarland Hessen waren es 12.036, in Nordrhein-Westfalen 30.377 Menschen.

Nicht in allen Fällen ist Corona die Todesursache

Ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, das die Fälle an das RKI übermittelt, erklärte: Daten zu den Sterbefällen würden teilweise gebündelt bearbeitet, wodurch es zu höheren Berichtszahlen an einzelnen Tagen kommen könne. Daneben gebe es aber auch ein anderes Phänomen: "Wegen der verbesserten Immunisierung steigt der Anteil der Todesfälle, die zwar mit einer Corona-Infektion, aber nicht an einer Corona-Infektion gestorben sind", sagte der Sprecher. Die Todesursache ist dann eine andere, die Menschen werden aber dennoch erfasst. Entsprechende Daten dazu werden gerade vom Landesgesundheitsamt ausgewertet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus