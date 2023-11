Corona-Fälle: Kliniken führen Maskenpflicht teils wieder ein Stand: 10.11.2023 17:07 Uhr In einigen Kliniken in Niedersachsen gilt wieder die Maskenpflicht. Die Einrichtungen reagieren damit laut Krankenhausgesellschaft auf eine steigende Zahl von Corona-Infektionen.

Beispielsweise müssen in den Patientenzimmern des Klinikums Lüneburg ab sofort wieder FFP2- oder OP-Masken getragen werden. In den Elbe-Kliniken Stade-Buxtehude gilt die Maskenpflicht in Patientenzimmern, der Zentralen Notaufnahme und auf den Intensivstationen. Personen mit Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Test werden gebeten, vollständig auf Patientenbesuche zu verzichten.

Videos 1 Min Rückkehr der Maskenpflicht im Klinikum Lüneburg Wegen steigender Corona-Zahlen gilt ab Montag für Besuchende - Maske aufsetzen, sobald sie Patientenzimmer betreten. (30.10.2023) 1 Min

Teils gibt es eine Maskenpflicht, teils nur eine Empfehlung

"Nach den uns vorliegenden Informationen haben Krankenhäuser in Niedersachsen infolge eines erhöhten Infektionsgeschehens vereinzelt eine Maskenpflicht eingeführt. Weitere Krankenhäuser haben eine Empfehlung zum Maskentragen ausgesprochen", sagte eine Sprecherin der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft am Freitag. Die niedersächsischen Klinken sind nach Angaben der Krankenhausgesellschaft auf einen Anstieg der Atemwegserkrankungen gut vorbereitet und man erwarte keine Überbelastung durch Corona-Infektionen.

Kliniken in Achim und Verden: Maskenpflicht für Besucher

In der Aller-Weser-Klinik mit ihren Standorten in Achim und Verden müssen Besucher und Besucherinnen eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie die Klinik auf ihrer Homepage mitteilt. Das Klinikum Braunschweig bittet Besucher und Besucherinnen beispielsweise in der kalten Jahreszeit, eine Maske zu tragen. Verpflichtend ist dies allerdings nicht. In den Standorten der Universitätsmedizin Göttingen gilt zwar keine allgemeine Maskenpflicht, Besucher müssen allerdings in einzelnen Bereichen eine Maske tragen.

Winsen und Buchholz empfehlen dem Personal Masken

Von der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) heißt es, dass es bisher erst einen Corona-Verdachtsfall gegeben habe. Deswegen sehe man hier noch keinen Grund für eine allgemeine Maskenpflicht. In den Kliniken Winsen und Buchholz (Landkreis Harburg) empfiehlt die Klinikleitung den Mitarbeitenden, im direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten Maske zu tragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus