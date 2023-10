Corona: Neuer Biontech-Impfstoff ist wenig gefragt Stand: 05.10.2023 10:07 Uhr Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Doch der neue auf Omikron angepasste Corona-Impfstoff von Biontech wird bisher kaum verimpft. Der Niedersächsische Hausärzteverband zeigt sich besorgt.

Der Landesverband befürchtet für den Herbst und Winter, dass sich viele Menschen gar nicht mehr gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das wäre nicht gut, sagen die Hausärzte mit Verweis auf die beginnende Grippesaison. Der Hausärzteverband empfiehlt vor allem Risikogruppen, sich gegen Grippe und erneut gegen Corona impfen zu lassen. Beide Impfstoffe könnten sogar bei einem Termin verabreicht werden.

Praxen bieten neuen Impfstoff mitunter gar nicht an

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen (KVN) ist der neue Impfstoff gegen das Coronavirus bislang kaum gefragt. Dafür gebe es zwei Gründe. Zum einen empfiehlt auch die Ständige Impfkommission (Stiko) die Auffrischungsimpfung nur für bestimmte Gruppen. Zum anderen bieten manche Arztpraxen den Impfstoff gar nicht an. Weil er meistens nur in Sechserdosen geliefert wird und diese Dosen zeitnah verimpft werden müssen, sei der Aufwand bei der Terminplanung sehr groß, so die KVN.

"Maskenpflicht schließe ich aus"

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er rechne mit überwiegend milden Verläufen. Zwar sei das Coronavirus virulenter, also ansteckender, geworden, sorge aber nicht für schwerere Erkrankungen. Derzeit zeige es sich über einfache Erkältungssymptome. Er sehe in diesem Winter keinerlei Pflichten oder Verbote auf Niedersachsen zukommen. "Eine Maskenpflicht schließe ich aus", so der promovierte Arzt. Er rät jedoch dazu, "aufmerksam durch die Welt zu gehen" und eine Maske dabeizuhaben, um sich und andere bei Bedarf schützen zu können. Auch rät Menschen über 60 Jahren und Risikopatienten, die Corona-Schutzimpfung regelmäßig auffrischen zu lassen. Das gelte auch für Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten.

