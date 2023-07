Chancen-Aufenthaltsrecht: Große Nachfrage in Niedersachsen Stand: 13.07.2023 18:08 Uhr Seit Jahresbeginn haben Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland die Chance auf ein langfristiges Bleiberecht. Die Nachfrage in Niedersachsen ist groß: Bisher wurden rund 6.700 Anträge gestellt.

Knapp 3.900 davon seien bis Anfang Juli bewilligt worden, teilte das Innenministerium des Landes am Donnerstag mit. 410 Anträge wurden demnach abgelehnt, oftmals wegen fehlender fünfjähriger ununterbrochener Voraufenthaltszeit. Die restlichen Anträge werden aktuell noch geprüft. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Der Chancen-Aufenthaltstitel wirke dem demografischen Wandel und Fachkräftemangel entgegen, sagte die SPD-Politikerin. Denn das Programm richte sich speziell an Menschen, die sich gut in den Arbeitsmarkt integrieren lassen.

Für Chancen-Aufenthaltstitel gelten bestimmte Voraussetzungen

Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag dagegen sieht in den bewilligten Anträgen ein Signal, dass sich illegales Einwandern letztendlich lohne. Allerdings müssen für einen Chancen-Aufenthaltstitel bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Die Antragsteller müssen zum Stichtag 31. Oktober 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben und finanziell unabhängig sein. Außerdem sind gute Deutschkenntnisse erforderlich. Ausgeschlossen sind Vorbestrafte oder Menschen, deren Identität nicht eindeutig geklärt werden kann, weil sie dazu wiederholt vorsätzlich falsche Angaben gemacht haben.

