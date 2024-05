Stand: 09.05.2024 19:42 Uhr Kind bei Unfall auf Campingplatz schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Ferienpark in Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Donnerstagnachmittag ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden. Laut Polizei war er auf seinem Fahrrad mit einem Wohnwagen zusammengestoßen. Ein Pkw habe mit dem angehängtem Wohnwagen eine der Hauptstraßen in dem Park befahren, als der Sechsjährige aus einer Nebenstraße mit Steigung herabfuhr und gegen den Wohnwagen prallte, so eine Polizeisprecherin. Der Junge wurde schwer verletzt und einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

