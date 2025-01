Bilanz der Silvesternacht: 14-Jähriger verliert Teile der Hand Stand: 01.01.2025 10:14 Uhr In Niedersachsen waren Polizei, Feuerwehr und Retter im Dauereinsatz. Die traurige Bilanz der Silvesternacht: Mehrere schwer verletzte Personen, diverse Angriffe auf Einsatzkräfte und Festnahmen.

In Hannover hat es kurz nach 0 Uhr einen 14 Jahre alten Jugendlichen schwer erwischt. Der Junge habe beim "unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern" schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit. Der Polizei zufolge habe der 14-Jährige im Stadtteil Mühlenberg durch eine Böllerexplosion Teile der rechten Hand verloren. Er kam in eine Klinik.

Polizistin durch Flaschenwurf verletzt

Wie die Polizei Hannover am Morgen in einer vorläufigen Bilanz mitteilte, hätten einige Personen Beamte und Feuerwehrleute in mindestens drei Fällen mit Feuerwerk attackiert. Wenige Minuten nach Mitternacht nahmen Ermittler der Bundespolizei am Hauptbahnhof einen Mann fest, der die Beamten mit Pyrotechnik beworfen hatte. Gegen 0.35 Uhr attackierten Unbekannte Feuerwehrleute im Stadtteil Kronsberg mit Böllern und Raketen. Die Täter flüchteten unerkannt. Gegen 1.40 Uhr bewarf ein Mann im Rahmen einer Personenkontrolle im Stadtteil Mühlenberg Polizisten mit einer Glasflasche. Eine Beamtin erlitt leichte Verletzungen. Polizisten nahmen einen minderjährigen Verdächtigen fest.

Unbekannte attackieren Feuerwehr auf Anfahrt zu Einsatz

Auch in Garbsen (Region Hannover) haben Unbekannte die Feuerwehr mit Raketen angegriffen. Die Täter hätten die Feuerwehrleute auf der Anfahrt zu einem Containerbrand gezielt beschossen, teilte die Polizei Garbsen mit. Kurz nach Mitternacht nahmen Polizisten einen Jugendlichen fest, der Raketen in eine Personengruppe geschossen hat. Der 16-Jährige habe erheblichen Widerstand geleistet, hieß es.

15- und 19-Jähriger mit Messer schwer verletzt

In Lingen (Landkreis Emsland) verletzte ein unbekannter Mann einen 15-Jährigen und einen 19-Jährigen mit einem Messer. Laut Polizei war der 19-Jährige mit dem Mann gegen 0.15 Uhr auf dem Marktplatz in Streit geraten. Der Unbekannte zog im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer und stach auf den jungen Mann ein. Als der Jugendliche dem Opfer zu Hilfe kam, verletzte der Täter diesen ebenfalls schwer. Beide Opfer schleppten sich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Messerstecher flüchtete unerkannt vom Tatort.

