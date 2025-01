Nach Messerangriff in Lingen: Polizei ermittelt Verdächtigen Stand: 06.01.2025 14:40 Uhr Nach dem Messerangriff in Lingen, bei dem in der Silvesternacht zwei junge Männer verletzt wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. In der Wohnung des 27-Jährigen fanden die Ermittler mehrere Beweise.

Die Polizei hat den Verdächtigen nach eigenen Angaben bereits am Donnerstag ermittelt und daraufhin die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht. Da nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück keine ausreichenden Haftgründe vorlagen, wurde kein Antrag auf Haftbefehl gestellt.

Opfer kann in Kürze aus Krankenhaus entlassen werden

Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, am frühen Silvestermorgenim Rahmen eines Streits ein Messer gezogen und auf einen 19-jährigen Mann eingestochen zu haben. Dabei wurde das Opfer laut Polizei leicht verletzt. Als der 15-jährige Begleiter dem 19-Jährigen zu Hilfe kam, soll der Mann diesen ebenfalls mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die beiden Opfer schleppten sich den Angaben zufolge in ein nahegelegenes Krankenhaus, der Verdächtige flüchtete vom Tatort. Der schwer verletzte 15-Jährige kann nach Einschätzung der Polizei noch in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Weitere Informationen Anzahl der Messerangriffe in Niedersachsen erneut gestiegen Es ist der fünfte Anstieg in Folge. Einige Städte haben inzwischen Waffenverbotszonen eingerichtet. (30.12.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.01.2025 | 15:00 Uhr