Zahlreiche Brände durch Feuerwerk - Familie verliert Zuhause Stand: 01.01.2025 17:58 Uhr Rund um den Jahreswechsel ist die Feuerwehr in Niedersachsen zu mehreren Hundert Einsätzen gefahren. Der Schaden durch Feuer geht in die Millionen.

Ein Hausbrand in Hude (Landkreis Oldenburg) hielt rund 130 Feuerwehrleute in Atem. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bewohner am späten Abend die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Retter hätten das Haus, eine Garage und zwei Autos in Flammen gestanden. Die Bewohner, ein 35 Jahre alter Mann, eine 32 Jahre alte Frau sowie zwei drei und vier Jahre alte Kinder hätten das Haus selbständig und unverletzt verlassen, hieß es. Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude überspringen konnten. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Familie ist bei Angehörigen untergekommen. Über die Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Feuerwehr rettet zwei Menschen und Katze

Folgen hat die Silvesternacht auch für die Bewohner eines Hauses in Geestland(Landkreis Cuxhaven). Kurz nach dem Jahreswechsel war in der ersten Etage eines Wohn- und Geschäftshauses aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr rettete zwei Menschen sowie eine Katze aus dem Haus. Teile des Gebäudes gelten nun als unbewohnbar, hieß es.

89-Jährige erleidet bei Feuer Rauchgasvergiftung

In Papenburg (Landkreis Emsland) erlitt eine 89 Jahre alte Frau bei einem Hausbrand eine Rauchgasvergiftung. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Mülltonne gegen 0.50 Uhr in der Dechant-Wallenhorst-Straße Feuer gefangen. Die Flammen sprangen auf einen Carport und zwei Autos über. Ursache für das Feuer war laut Polizei vermutlich eine abgestellte Feuerwerksbatterie. Die Beamten beziffern den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Wohnwagen ausgebrannt - Feuerwerk wohl Ursache

Hinweise auf Feuerwerk als Ursache für einen Brand hat die Polizei auch in Wilhelmshaven nach einem Brand im Stadtteil Fedderwardergroden. Dort war kurz nach Mitternacht ein Wohnwagen ausgebrannt. Bei der Untersuchung des Brandorts fanden Ermittler Hinweise darauf, dass Feuerwerkskörper oder Signalmunition einer Schreckschusswaffe das Feuer ausgelöst haben, hieß es.

Delmenhorst: Feuerwehr verhindert Hausbrand

In Delmenhorst sind kurz nach Mitternacht ein Carport, ein angrenzender Heizungsraum sowie eine benachbarte Garage aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser konnte die Feuerwehr verhindern. Vier Anwohner im Alter von 16 bis 46 Jahren wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilte.

Zahlreiche Containerbrände in Hannover

In Hannover war die Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz. Bis 6 Uhr morgens rückte die Einsatzkräfte zu 131 Brand- und 158 Notfalleinsätzen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sei das etwas weniger gewesen, hieß es in einer vorläufigen Bilanz. Meist hätten Müllbehälter oder Papiercontainer gebrannt. Im Fokus war dabei der Bereich Sahlkamp/Vahrenheide im Norden der Stadt. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von Containerbränden im unteren zweistelligen Bereich.

Setzen Illegale Böller Fachwerkhaus in Brand?

In Northeim rückte die Feuerwehr gegen 22.49 Uhr zu einem Brand in der Innenstadt aus. Der Eingangsbereich eines Fachwerkhauses hatte Feuer gefangen. In dem Gebäude befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Häuser. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro. Zeugen sagten gegenüber der Polizei aus, dass der Brand möglicherweise durch die Verwendung von illegalen Böllern verursacht worden sein könnte.

Brennende Mülltonnen bedrohen Wohnhaus

In Fredenbeck (Landkreis Stade) ging um 0.55 Uhr ein Feueralarm bei den Wehren ein. An einem Wohnhaus stehende Mülltonnen waren in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehren retteten das Wohnhaus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich um die Bewohner, die demnach unverletzt blieben. Das Gebäude ist bewohnbar.

Böller-Reste setzen Carport und Auto in Flammen

Etwa zur gleichen Zeit riefen Zeugen in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) die Notrufnummer 112 an. In der Straße Krähenfurt brannten ein Carport und ein darin geparktes Auto. Ein angrenzendes Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass zusammengekehrte Böller-Reste das Feuer entfacht haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei mindestens 60.000 Euro.

Böller setzen Wohnhaus und Garage in Brand - 150.000 Euro Schaden

Im Landkreis Emsland verursachte ein offenbar durch Feuerwerkskörper ausgelöstes Feuer einen Schaden von rund 150.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, war in der Straße Im Nordesch in Dörpen gegen 1.10 Uhr eine Hecke vermutlich durch Pyrotechnik in Brand geraten. Die Flammen griffen schnell auf einen Schuppen, eine Garage sowie ein Wohnhaus über. Die Flammen erfassten zudem ein geparktes Auto. Das Haus ist unbewohnbar.

Rakete explodiert auf Balkon - zwei Wohnungen brennen aus

In Hildesheim setzte eine Silvester-Rakete zwei Wohnungen in Brand. Wie die Polizei mitteilte, war die Rakete auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jordanstraße explodiert. Das Feuer sprang auf zu dem Balkon gehörende Wohnung und Nachbarräume über. Die Einsatzkräfte evakuierten die Bewohner des Hauses. Beide Wohnungen sind unbewohnbar. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst nicht.

In Menslage (Landkreis Osnabrück) ist am Nachmittag des Neujahrstags ein Schuppen in Brand geraten. Anschließend griffen die Flammen auf eine Garage über. Die etwa 70 Feuerwehrleute vor Ort konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Zwei Anwohner verletzten sich bei Löschversuchen leicht. Beide kamen ins Krankenhaus.

