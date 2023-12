Betreiber von Weihnachtsmärkten ziehen positive Bilanz Stand: 24.12.2023 11:44 Uhr Trotz des schlechten Wetters und der kurzen Adventszeit haben Weihnachtsmarkt-Betreiber in Niedersachsen eine positive Bilanz gezogen.

In Hannover haben knapp 1,8 Millionen Gäste den Weihnachtsmarkt in der Altstadt besucht. Das sind zwar etwas weniger Menschen als im vergangenen Jahr, aber Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Die Grünen) zeigte sich dennoch zufrieden. Vor dem Hintergrund der kurzen Adventszeit und des vielen Regens seien die Besucherzahlen als sehr gut zu bewerten.

Einige Weihnachtsmärkte auch zwischen den Jahren geöffnet

Auch der Lambertimarkt in Oldenburg hat ähnlich hohe Besucherzahlen wie im vergangenen Jahr erreicht. Und das, obwohl der Bahnstreik Oldenburg besonders getroffen habe, denn viele Gruppen aus dem Umland würden mit dem Zug anreisen, sagte ein Sprecher der Stadt. Zufrieden ist man auch in Braunschweig. Der Weihnachtsmarkt hier läuft noch bis kommenden Freitag. In Aurich geht der "Weihnachtszauber" sogar noch bis kommenden Samstag. Auch hier zieht man trotz des Wetters eine positive Bilanz, setzt aber auch noch auf den Endspurt. Denn zwischen den Jahren wird der Markt gerne von "Heimkehrern" genutzt, die über die Feiertage nach Aurich kommen.

