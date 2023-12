Weihnachtsmärkte in Hamburg: Regenwetter vermiest Bilanz Stand: 22.12.2023 06:48 Uhr Glühwein trinken und dabei kalte Füße bekommen: Weihnachtsmärkte gehören für die meisten Menschen vor den Festtagen einfach dazu. Das Regenwetter in den letzten Tagen in Hamburg schreckte aber viele Menschen ab.

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat vielen Weihnachtsmärkten in Hamburg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zum Beispiel dem Santa Pauli auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli. Dort sei der Umsatz wegen des schlechten Wetters eingebrochen, so eine Sprecherin.

Nur noch 40 Prozent Umsatz

Auch Schausteller Robert Kirchhecker hat mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Er betreibt die Weihnachtsmärkte auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz und in der Spitalerstraße in der Innenstadt. Und er schätzt, dass dort in den vergangenen Tagen nur noch 40 Prozent Umsatz gemacht wurde.

Stimmung anfangs prima bei Weihnachtsmarkt-Betreibern

Dabei war die Stimmung anfangs prima, ergänzt Sabine Vogt von der Bergmanngruppe - sie betreibt eine Reihe von Weihnachtsmärkten - zum Beispiel den Wintertreff in Winterhude. Jetzt aber sei es das schlimmste Wetter überhaupt - nur ein paar Stammkundinnen und -kunden würden sich davon nicht vertreiben lassen.

Nur der Roncalli-Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus sieht keinen Grund zur Klage - alle seien glücklich und zufrieden - einen Besucherrückgang wegen des Dauerregens gebe es nicht, sagt eine Sprecherin.

