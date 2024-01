Streik der Lokführer: Folgen für Niedersachsens Wirtschaft Stand: 23.01.2024 18:05 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat ab Dienstagabend Mitarbeitende der Deutschen Bahn (DB) erneut zum Streik aufgerufen. Der mehrtägige Arbeitskampf bleibt auch für die niedersächsische Wirtschaft nicht ohne Folgen.

100 Millionen Euro - so viel kostet der Bahnstreik die deutsche Wirtschaft pro Tag, wie das Institut der deutschen Wirtschaft mitteilte. Den niedersächsischen Unternehmerverbänden zufolge lässt sich der genaue wirtschaftliche Schaden in Niedersachsen allerdings schwer beziffern. Eines sei aber klar: Die Wirtschaft leide unter dem Streik.

AUDIO: Lokführergewerkschaft GDL kündigt neue Bahnstreikrunde an (1 Min) Lokführergewerkschaft GDL kündigt neue Bahnstreikrunde an (1 Min)

Streik der GDL: Folgen für Arbeitnehmer und Güterverkehr

Zum einen kommen die Beschäftigten schlecht zur Arbeit und Dienstreisen müssen umgeplant werden. Zum anderen sind Waren und Rohstoffe, die über die Schiene kommen, möglicherweise länger unterwegs und fehlen in den Betrieben. Besonders die Automobilwirtschaft sowie die Chemie- und Stahl-Branchen werden per Schiene beliefert. Die Salzgitter AG zum Beispiel bekommt per Bahn Erz und Kohle geliefert. Gleichzeitig gehen auch fertige Produkte über die Schiene raus. Dort stimme man sich deshalb nun täglich mit DB Cargo, der Gütersparte der Bahn, ab - hieß es auf Anfrage des NDR. Darüber hinaus schicke die firmeneigene Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH selbst Güter auf die Schiene, so die Salzgitter AG.

Vom Bahnstreik profitieren?

Die Speditionen in Niedersachsen können, zumindest vorübergehend, teilweise vom Bahnstreik profitieren. Dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen zufolge gibt es aufgrund des Bahnstreiks kurzfristig ine erhöhte Nachfrage nach Lastwagen. Das sei aus wirtschaftlicher Sicht gut für Spediteure. Der Verband sagt aber auch: Zum einen gebe es gar nicht so viele Lastwagen und Lastwagenfahrer, um mal eben den Ausfall ganzer Güterzüge zu kompensieren. Zum anderen gehe es langfristig außerdem darum, stabile Lieferketten hinzubekommen. Sonst schwinde Vertrauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr