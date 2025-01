Stand: 23.01.2025 06:52 Uhr Wismar: Kreisvolkshochschule wird für Notsicherung geräumt

"Schule wechsel Dich" in Wismar. Für die Notsicherung des Daches muss die marode Kreisvolkshochschule des Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar komplett geräumt werden. Die Volkshochschulkurse sollen ab Februar in dem momentan leerstehenden Gerhard-Hauptmann-Gymnasium auf der gegenüberliegenden Straßenseite stattfinden. Das Gymnasium soll eigentlich auch saniert werden. Dessen Schüler lernen seit Sommer vergangenen Jahres in provisorischen Containern. Da mit der Sanierung des Gymnasiums aber noch nicht angefangen wurde, zieht nun die Kreisvolkshochschule dorthin provisorisch um. Das einsturzgefährdete Dach der Kreisvolkshochschule muss gesichert werden. Erst danach kann das ganze Gebäude für derzeit geschätzte zehn Millionen Euro saniert werden.

Weitere Schüler betroffen

Zusätzlich sind in dem Gebäude der Kreisvolkshochschule auch noch einige Klassen der Integrierten Gesamtschule Johann Wolfgang von Goethe untergebracht. Diese Schule ist auch erst im Sommer nach fünf Jahren Sanierung fertig geworden. Sie ist aber zu klein für die derzeit hohe Schülerzahl. Die Gesamtschüler werden nun in angemieteten Räumlichkeiten am Wismarer Marktplatz unterrichtet.

