Stand: 23.11.2024 08:32 Uhr Wismar: Notsicherung der Kreisvolkshochschule ab Februar geplant

In der Kreisvolkshochschule Wismar werden derzeit Notsicherungsmaßnahmen für das Dach geplant. Das erklärte Landrat Tino Schomann (CDU) in seinem Bericht zum Kreistag. Die notwendigen Bauarbeiten am Dach sollen in den Winterferien 2025 also ab Februar beginnen. Das Gebäude muss dringend komplett saniert werden. Die Kosten betragen schätzungsweise zehn Millionen Euro. Wie lange es dauert das Dach zu sichern, steht noch nicht fest. Während der Bauarbeiten kann in bestimmten Bereichen jedoch kein Unterricht stattfinden. Das hat auch Auswirkungen auf Schüler der integrierten Gesamtschule "Johann Wolfgang von Goethe". Insgesamt drei Klassen werden aktuell in der Kreisvolkshochschule unterrichtet, weil die Gesamtschule mit ihren Räumen ausgelastet ist. Wo die Schüler während der Baumaßnahmen untergebracht werden, ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg