Nordwestmecklenburg: Kreis investiert Millionen in Schulen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg will in den kommenden fünf Jahren 88 Millionen Euro in Schulen investieren. Allein für die Erweiterung des Berufsschulzentrums des Kreises in Wismar sind 47 Millionen Euro eingeplant. Das hat der Kreis am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Für fast neun Millionen Euro soll außerdem die Kapazität des Schönberger Gymnasium erweitert werden. Etwa vier Millionen sollen in das Grevesmühlener Gymnasium und dessen Sporthalle fließen. Für die Sanierung des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums sind 26 Millionen Euro eingeplant. Dessen Schüler sind am Montag in die Ersatz-Container gezogen, aus denen die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Goethe nach fünf Jahren ausgezogen sind. Die Sanierung der Wismarer Goethe-Schule hat nach Landkreis-Angaben mehr als 20 Millionen Euro gekostet.

