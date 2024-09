Stand: 04.09.2024 16:04 Uhr Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar: Schüler in Containern

Seit Montag lernen die 520 Schülerinnen und Schüler des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in einer Container-Schule. Laut Schulleiterin Ines Albrecht hat der Umzug gut geklappt, auch wenn es einige Überraschungen gab. Das Lehrer-Kollegium habe in den letzten zwei Wochen der Sommerferien daran gearbeitet, die Container für die Schüler möglichst heimisch zu gestalten. Alles aus der alten Schule ist mit umgezogen - Stühle, digitale Schultafeln und sogar Aquarien. Der Betrieb des zweigeschössigen Provisoriums kostet den Landkreis eigenen Angaben nach 550.000 Euro im Jahr. Die Container stehen im Stadtteil Friedenshof - etwa 2 Kilometer vom Gymnasium entfernt. Die Sanierung der alten Schule und der Neubau eines Erweiterungsbaus soll im Herbst nächsten Jahres beginnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant. Das gesamte Projekt kostet 26 Millionen.

In den Containern waren in den vergangenen fünf Jahren die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Johann-Wolfgang-Goethe untergebracht. Diese wurde Anfang der Woche wieder eröffnet, die Kinder und Jugendlichen konnten zurück in ihre Schule.

Weitere Informationen 1 Min Nach fünf Jahren Sanierung: Wismarer Goethe-Schule öffnet Wegen Corona, dem Ukrainekrieg und fehlenden Handwerkern haben die Arbeiten so lange gedauert. Kosten: 20 Millionen Euro. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.09.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg