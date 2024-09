Stand: 21.09.2024 10:19 Uhr Tag der offenen Tür im Prinzenpalais in Ludwigslust

Interessierte können heute einen Blick in das historische Prinzenpalais in Ludwigslust werfen. Das Palais wird aktuell saniert und restauriert. Die städtische Wohnungsgesellschaft Vewoba investiert gut 13 Millionen Euro in das Projekt. Mehr als 30 Mietwohnungen sind geplant. Das historische Gebäudeensemble befindet sich im Schlosspark und stammt noch aus dem Jahr 1765. Bis zum Ende des nächsten Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Tag der offenen Tür im Prinzenpalais geht bis 14 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.09.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim