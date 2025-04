Stand: 04.04.2025 12:30 Uhr Bahnmitarbeiter am Schweriner Hauptbahnhof mit Messer bedroht

In Schwerin ist am Mittwoch ein Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht worden. Laut Polizei hatte ein 48-Jähriger zunächst auf dem Bahnsteig am Hauptbahnhof Reisende belästigt. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn wollte dem Tatverdächtigen Hausverbot geben. Der bedrohte den Mitarbeiter dann mit einem vorgehaltenen Messer. Die Bundespolizei nahm den Mann noch am Bahnhof in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,1 Promille. Der 48-jährige bekam für ein Jahr Hausverbot.

