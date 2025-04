Stand: 04.04.2025 12:02 Uhr Bei Neustrelitz: Wiedervernässung des Bullowsees kommt voran

Die Wiedervernässung des Gebietes rund um den Bullowsee südlich von Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kommt voran. Das teilte die Landgesellschaft MV mit. Der See, der zwischen Leussow und Roggentin liegt, ist seit der Anlage eines Grabens zu DDR-Zeiten von sinkenden Wasserständen betroffen. Deshalb schrumpft der See zunehmend, was sich vor allem schlecht auf das umliegende 42 Hektar große, kalkreiche Niedermoor auswirke. Jetzt sei der Graben verschlossen werden, sodass das Wasser wieder in den See zurückfließen könne, heißt es.

