Stand: 04.04.2025 07:26 Uhr Warntag Vorpommern-Greifswald am 5. April

Als gemeinsame Aktion werden der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Universitäts- und Hansestadt Greifswald den Warntag veranstalten. Zum bundesweiten Warntag im September findet dieser nun zusätzlich statt, um die Bevölkerung weiterhin zu sensibilisieren, um die Warnprozesse zu optimieren und um das Zusammenspiel sowie die Funktionalität der unterschiedlichen Warnmittel zu testen, heißt es dazu vom Landkreis Vorpommern-Greifswald. So sollen am 5. April um 11 Uhr im gesamten Landkreis die Sirenen probeweise ertönen. Zusätzlich werden an diesem Tag im Landkreis auch Warnungen über die Warn-App "NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) ausgelöst. Um 11.45 Uhr soll es dann Entwarnung geben, so der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Für den Landrat Michael Sack (CDU) ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Zivil- und Katastrophenschutzes, um in gefährlichen Lagen rechtzeitig und flächendeckend zu informieren. Achim Lerm (parteilos), 1. Stellvertreter des Greifswalder Oberbürgermeisters, weist darauf hin, dass nur durch aktive Vorsorge die Sicherheit in Stadt und Landkreis nachhaltig erhöht werden kann. Auf den Märkten in Anklam und Pasewalk informieren ab 10.30 Uhr das DRK sowie Mitarbeiter aus dem Bereich Bevölkerungsschutz über Warnmöglichkeiten und über die eigene Vorsorge. Auf dem Greifswalder Markt präsentiert von 10 bis 12 Uhr die Berufsfeuerwehr mit einem Informationsstand ein Notgepäck und erklärt, wie Dokumentensicherung funktioniert.

