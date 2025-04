Stand: 01.04.2025 11:32 Uhr Autobahn 24: Lkw fährt in Baustellenabsperrung

Auf der Autobahn 24 ist zwischen Parchim und Neustadt-Glewe am Dienstagmorgen ein Lastwagen auf eine Baustellenabsperrung aufgefahren. Durch den Aufprall wurden mehrere Trümmerteile auf die Fahrspuren geschleudert. Die Autobahn musste deshalb in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Berlin wurde über den Parkplatz Blievenstorf abgeleitet. Feuerwehrleute haben die Lkw-Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Nähere Angaben zum Unfall konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen.

